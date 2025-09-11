Los municipios piden «seguridad y garantías legales»

Los municipios mostraron este miércoles su respaldo al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa presentado por el Gobierno murciano este miércoles por la necesidad de agilizar y acortar los trámites. Así lo pusieron de manifiesto en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que se reunieron en la Asamblea Regional para acoger las tres últimas audiencias legislativas sobre esta normativa.

El presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel López Abenza, quien recordó que esta ley está consensuada con esta asociación, puesto que los ayuntamientos «han participado con sus aportaciones». El también alcalde de Ulea incidió en la importancia de «acortar los plazos de tramitación» para genera oportunidades en los 45 municipios.

El primer edil de Lorquí, Joaquín Hernández, expresidente de la FMRM, afirmó que «los ayuntamientos no puede más que estar totalmente de acuerdo con la simplificación y agilidad administrativa, pero con unos mínimos de seguridad y garantías legales», pues «suprimir algunos procesos o procedimientos básicos o eliminarlos de la función pública supone un riesgo importante».

Ha expuesto que «la agilidad en las administraciones municipales no pasa por aplazar el cuello de botella del inicio de los procedimientos al final, en la fase de inspección, sino que lo que necesitan es inversión para poder atender las demandas».

La Federación de Municipios incide ante la Asamblea en la importancia de «acortar plazos»

El presidente de la Unión de Cooperativas de Murcia, Juan Antonio Pedreño, valoró la norma que «cumple con la directiva europea y la declaración responsable y que posibilita reducir obstáculos, costes y tiempos, agilizar la creación y el cierre de empresas y apostar por proyectos innovadores y estratégicos».

Sin embargo, «carece de mandatos específicos para las empresas de economía social, ya que solo exige convenios sin plazos». Cree necesario «reforzar aún más el texto con la participación de agentes y organizaciones».

Grupos parlamentarios

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, preguntó por las causas de los «fracasos» de anteriores leyes de simplificación y señaló la «eterna tramitación» de planeamientos generales como uno de los cuellos de botella, defendiendo la colaboración público-privada «con garantías» y la participación de sindicatos, economía social y ayuntamientos.

Desde Vox, Virginia Martínez agradeció la «visión sectorial» y animo a Ucomur a remitir sus propuestas para incorporarlas vía enmiendas, defendiendo que «la simplificación debe estar en la mente del legislador en todos los procesos».

Por el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) cuestionó que la ley «vaya a beneficiar principalmente a pymes y autónomos» y sostuvo que «favorece a grandes promotores e industrias del agronegocio», reiterando la petición de que se tenga «en cuenta a las cooperativas».

La diputada del PP, María Casajús, defendió que esta cuarta ley «adapta» las anteriores a un contexto «más competitivo y digital», negó «cesiones de competencias» y mantuvo que refuerza «la gestión cotidiana» de los ayuntamientos, reduciendo duplicidades «sin rebajar controles».