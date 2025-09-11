‘Miraqueplan’ se va de fiesta: Cinco planes para disfrutar del fin de semana

Septiembre es sinónimo de diversión en la Región. Después de las vacaciones, muchos municipios y localidades dan la bienvenida a sus vecinos con fiestas y diversas actividades culturales. Anabel Hernández de @miraqueplan nos trae cinco propuestas para exprimir el fin de semana.

Un grupo de baile, en el gran desfile de Moros y Cristianos del pasado año / Juan Carlos Caval

Fiestas de Moros y Cristianos

Anabel nos invita este fin de semana a viajar en el tiempo a la Edad Media a través de las múltiples actividades organizadas en el marco de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia, declaradas de Interés Turístico Internacional. Para ello, es obligado visitar el campamento festero instalado en el jardín del Malecón, donde cábilas y mesnadas recrearán esta época a través de actos como la procesión del pan, la gran queimada o las bodas sanjuanistas (viernes por la noche). En las calles de la ciudad también se podrán ver a los caballeros y damas del medioevo en actos como el homenaje del Infante Alfonso y su Corte al Rey Alfonso X ‘El Sabio’ (este viernes, a las 18 horas, en la plaza de la Cruz y el interior de la Catedral); el alarde de Arcabucería (este sábado, a las 19 horas, desde la plaza de San Agustín) o la representación teatral de la Embajada de la Fundación de la Ciudad (también el sábado, a las 21 horas, en la plaza del Cardenal Belluga). Pero, sin lugar a dudas, el momento más esperado es el Gran Desfile (sábado 13, a las 20 horas). Será el momento en el que más del millar de integrantes de las kábilas y mesnadas recorrerán la Gran Vía y otras céntricas calles con sus majestuosos atuendos especialmente confeccionados para la ocasión.

Visita a la Catedral

Otra propuesta que Anabel nos plantea realizar es disfrutar de las fantásticas vistas desde la Torre de la Catedral. La visita, con un coste de 7 euros, consiste en la subida al campanario, haciendo paradas en la habitación del reloj, la sala de los secretos y el balcón de los conjuratorios. Una vez arriba, en las horas punta, se podrá disfrutar del 'skyline' de la ciudad mientras repican las campanas.

El grupo Mojinos Escozíos visita Molina este viernes / L.O.

Música en Molina

La creadora de contenido también nos propone bailar visitando otros localidades que se están celebrando estos días sus fiestas patronales. Este fin de semana, Molina de Segura nos ofrece una amplia oferta musical con las actuaciones de Mojinos Escozíos (este viernes), Nacha Pop (sábado) y Manu Tenorio (este lunes). Todos ellos se celebrarán en la plaza de España a las 22:30 horas y son gratuitos.

Sonia y Selena subirán al escenario del Maravillas Sound en Cehegín / L.O.

Maravilla Sound en Cehegín

Por otra parte, Cehegín, que estos días conmemora el centenario de la coronación de su patrona, la Virgen de las Maravillas, también es un destino para disfrutar de la buena música. Este fin de semana se celebra en el municipio el festival Maravilla Sound. Será este viernes en la Plaza de Toros de la localidad, donde se podrá disfrutar de las actuaciones de José de las Heras, Las Ketchup, Aníbal Gómez DJ Set, Lorena Santos, Marian Dacal y Eva Martí, Sonia y Selena y el grupo Stolen.

Cartel de Cartagena Negra / L.O.

La mejor literatura de misterio y suspense en Cartagena Negra

Por último, si disfrutas con las series o los libros de misterio y crímenes, tu cita está en Cartagena. Anabel nos propone visitar la ciudad portuaria, donde se está celebrando la XI edición de Cartagena Negra, las Jornadas de Literatura Negra, Policiaca y de Misterio, volverán a acercar este género a vecinos y visitantes del 8 al 13 de septiembre en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Este fin de semana hay un amplio programa de actividades, con presentaciones de lectura, clubes de lectura, cineforum y la entrega del Premio Novela Cartagena Negra.