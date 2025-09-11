Ruiz responderá sobre el futuro de los menores de Santa Cruz en la Asamblea

El Grupo Socialista registró este jueves en la Asamblea una pregunta oral en pleno dirigida a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, para que explique en qué ubicación o recurso alternativo tiene previsto el Gobierno regional reubicar a los menores que estaban acogidos en el centro de protección de menores de Santa Cruz tras su cierre, que estaba programado, según el acuerdo de Presupuestos con Vox, para el pasado lunes y aún no se ha producido.

En este sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró que «es inhumano y una vergüenza cambiar los derechos de unos menores en situación de vulnerabilidad por el apoyo a unos Presupuestos racistas».

Por otra parte, el portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, manifestó tras la reunión del Consejo de Gobierno que «los menores se trasladarán de Santa Cruz, pero no desaparecerán» porque «la ley nos obliga a acoger a esos menores», que es «lo que no está contando» Vox. Sobre los plazos, pidió «tener en cuenta que estamos hablando de menores, no de mercancía ni de un paquete de Amazon».

Por último, el secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, volvió a exigir ayer explicaciones al delegado del Gobierno por la «represión» a los activistas antirracistas en el encontronazo que tuvieron el miércoles con Vox.