Leopoldo Olmo cesa como secretario general de la Consejería de Política Social

El secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Leopoldo Olmo, cesó este jueves de su cargo, que ocupaba desde febrero de 2023, según ha podido conocer esta Redacción.

Según confirman fuentes del Gobierno regional, su salida se produce a petición propia y por motivos personales.

Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad, donde ha desempeñado diversas jefaturas de servicio en la Consejería de Política Social, Olmo ha sido además, dentro de la Administración regional, subdirector general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y de Patrimonio Cultural. Es también profesor asociado de Derecho Penal.

Las mismas fuentes aseguran que las polémicas que han afectado a la Consejería de Política Social durante los últimos meses, relacionadas con el cierre del centro de menores Rosa Peñas de Santa Cruz (Murcia) o la revocación de una orden de la Consejería de Hacienda que permitía a Política Social adquirir viviendas para menores extranjeros no acompañados no han tenido nada que ver en la decisión.

De hecho, añaden, Olmo está cerca de su jubilación y deseaba un ritmo "más tranquilo" de trabajo.