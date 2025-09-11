Los institutos inician sus clases con 141 plazas docentes aún vacantes

Los institutos de la Región de Murcia inician hoy jueves sus clases y el curso 2025-2026 con 141 plazas de docentes de Secundaria y Formación Profesional (FP) aún sin cubrir.

La Consejería de Educación y Formación Profesional llevó a cabo ayer el acto de adjudicación de vacantes, en el que se ofertaron 129 plazas de maestros de Infantil y Primaria, todas ellas adjudicadas; y 367 plazas de Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, de las que se adjudicaron 226 plazas y quedaron 141 pendientes sin adjudicar.

La gran mayoría de las plazas que aún se encuentran vacantes son de FP, lo que pone en evidencia que un año más vuelve a repetirse el déficit de docentes para impartir los ciclos de Formación Profesional, situación que no ha solventado la última oposición de Secundaria, en la que quedaron sin cubrir cerca del 20% de las plazas ofertadas.

Según las cifras de Educación, de las 141 plazas de Secundaria, FP y otros cuerpos que han quedado sin adjudicar, 18 son de Secundaria, de las que 12 corresponden a Informática (8 jornadas completas y 4 jornadas parciales) y 6 son jornadas parciales de Latín.

La Consejería recuerda que en Informática hay una carencia a nivel nacional de profesionales de esta especialidad debido a que éstos prefieren otras salidas laborales. No obstante, señalan que la Consejería dispone de mecanismos para la contratación de estos profesionales. En cuanto a las plazas de Latín explican que en la oposición que se celebró el pasado mes de junio no quedaron plazas de latín desiertas y se adjudicaron todas, a lo que se suma que hay una bolsa de interinos en vigor. «Al ser jornadas parciales las adjudicaciones son voluntarias y no han sido ocupadas de momento», apuntan.

El resto de plazas sin adjudicar, 123, corresponden a Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, cuya enseñanza comienza la próxima semana, y que se volverán a ofrecer en las adjudicaciones de los próximos días.