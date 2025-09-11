Entra en vigor la estrategia para reducir el uso de pantallas en las aulas de la Región

Las pantallas tendrán menos presencia en las aulas murcianas desde este curso 2025-2026. La Consejería de Educación y Formación Profesional publica este jueves la orden por la que se regula el desarrollo de la estrategia digital en los centros docentes no universitarios, creando a su vez el sello de calidad Libre, que será otorgado a los colegios e institutos que trabajen en esta línea y cumplan las recomendaciones para limitar el uso de dispositivos electrónicos.

Con carácter general, la orden recomienda que el uso individual de los dispositivos digitales no exceda de una hora al día en Educación Primaria y de dos horas en Educación Secundaria, una limitación que los propios centros pueden adaptar en función del desarrollo de la programación didáctica, el horario semanal lectivo de los grupos, las características del alumnado y las enseñanzas, o cualquier otra decisión contemplada en el proyecto educativo del centro que esté pedagógicamente justificada. El propio consejero Víctor Marín señalaba esta semana en el inicio del curso que se trata de una recomendación a los equipos directivos y claustros para que adapten el uso de estos dispositivos, nunca una imposición.

Hay que tener en cuenta que hay excepciones como pueden ser las asignaturas como robótica, tecnología o informática que necesitarán más tiempo de uso, siempre justificado por el colegio o instituto, y hay alumnado con necesidades educativas especiales que también usan su dispositivo digital para su desarrollo y para expresarse.

En los últimos años desde la Región de Murcia, al igual que en otras comunidades autónomas, se había llevado a cabo una apuesta por la digitalización de los centros con el desarrollo de numerosos programas dirigidos a la formación del profesorado y al uso de estos dispositivos en el aula, con importantes inversiones para dotar a las aulas de pizarras digitales y dispositivos de uso individual para los alumnos. Entre ellos destacan, por ejemplo, el proyecto “Enseñanza XXI” que se implantó en el curso 2013-2014 para integrar TIC y recursos digitales en la enseñanza; en el curso 2017-2018 se creó el programa 'Centros Digitales', cuyo objetivo es avanzar en el uso generalizado de las nuevas tecnologías; en 2021 Educación desarrolló el Plan 'Prodigi-e', entendido como una estrategia para mejorar y avanzar en las competencias digitales; y en el curso 2022-2023 se reguló el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula (SENDA).

Sin embargo, las últimas investigaciones muestran que el uso prolongado de dispositivos digitales puede generar fatiga visual, distracciones y sobrecarga cognitiva, lo que afecta negativamente a la concentración y al rendimiento académico. Alternar actividades digitales con no digitales, buscando un equilibrio entre el uso de diferentes recursos, ayuda a mantener el foco y mejora la capacidad de atención sostenida, de ahí que la nueva estrategia regional sostenga que "es fundamental que el alumnado actúe de manera responsable y ética también fuera del centro, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula".

Educación señala que la limitación del tiempo de uso continuo de dispositivos digitales no implica el rechazo a la tecnología, sino su integración de manera pedagógica, equilibrada y efectiva para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Esta decisión garantiza que las tecnologías sean un complemento valioso para el aprendizaje, permitiendo que los estudiantes aprendan a utilizarlos de manera estratégica y no como su único recurso. Esta medida refuerza el concepto de que la tecnología es una herramienta y no un sustituto de todas las prácticas, tanto pedagógicas como sociales.

La orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) también explica que las investigaciones demuestran que, en las etapas iniciales del aprendizaje, el desarrollo de habilidades como la escritura manual, el cálculo mental y el razonamiento lógico se consolida mejor a través de prácticas tradicionales y manipulativas. "Estas actividades fomentan una conexión más profunda entre el cerebro y las manos, lo que facilita la adquisición de destrezas básicas", recoge el texto.

Por ello, las TIC se integrarán de manera gradual y adaptada en las diferentes etapas educativas asegurando que el desarrollo de la competencia digital del alumnado se adquiere de forma gradual, correspondiéndose con el desarrollo cognitivo y madurativo del mismo, durante todos los cursos, etapas o niveles de la enseñanza no universitaria.