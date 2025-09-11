Los dentistas reactivan la petición de un ‘MIR’ propio

Los odontólogos consideran necesario contar con formación especializada propia al igual que sucede con médicos, enfermeras, farmacéuticos o psicólogos, de ahí que a la vuelta del verano hayan apostado por reactivar la petición de un ‘MIR’ para los dentistas, quienes vendrían a estar considerados como dentistas internos residentes (DIR).

Al frente de esta petición se encuentra el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, presidido por el murciano Óscar Castro, quien sostiene que la petición de los profesionales, junto a sociedades científicas y decanos debe ser escuchada por el Ministerio de Sanidad, ya que España es el único país de Europa sin especialidades en Odontología, «lo que supone un agravio para los odontólogos españoles».

Fue en 1986 cuando se creó la Licenciatura en Odontología, que posteriormente pasó a ser grado, ya que hasta ese momento estos profesionales se formaban como médicos especialistas en Estomatología. Esta ‘desaparición’ de los médicos estomatólogos ha llevado a que en las últimas décadas no se hayan vuelto a convocar estas plazas MIR, «lo que ha impedido que los odontólogos accedieran a una especialidad».

Ante esta realidad, los presidentes de las sociedades científicas odontológicas españolas adscritas al Consejo General de Dentistas de Cirugía Bucal, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia y Próstesis Estomatológica, junto al Consejo General de Odontólogos y la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología vienen trabajando desde hace años con el objetivo de lograr que las especialidades en odontología sean una realidad en España, un propósito al que han dado un nuevo impulso con la vista puesta también en las nuevas especialidades médicas creadas por el Ministerio este pasado año: Medicina de Urgencias y Emergencias; Genética Médica; y Genética de Laboratorio.

Respaldo de siete autonomías

Óscar Castro explica a La Opinión que el Ministerio de Sanidad pone la condición para tener en cuenta la propuesta de creación de nuevas especialidades que ésta cuente al menos con el apoyo de siete comunidades autónomas, por lo que el Consejo General y las sociedades científicas se encuentran en estos momentos inmersas en lograr los respaldos necesarios.

«La Región de Murcia y el consejero Pedreño fueron de las primeras comunidades del PP en apoyar nuestra propuesta», sostiene el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos de España, quien a su vez detalla que también cuentan con el apoyo de otros territorios como La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Extremadura.

«Otras muchas están a favor, pero se ven frenadas por la burocracia que implica dar el paso y convocar a los comités de expertos, lo que hace que su decisión se alargue en el tiempo», indica.

Asímismo, reconoce que «los continuos enfrentamientos entre comunidades autónomas, los cambios de signo político y las coaliciones están complicando esta labor».

Uno de los ejemplos que menciona es el caso de Extramadura, donde contaban con el apoyo del consejero del equipo de Fernández Vara y «tras el cambio de gobierno ha sido una vuelta a empezar».

Especialidades Cirugía Bucal . Los profesionales señalan que existe una necesidad de abordar la patología quirúrgica de boca y que las intervenciones como extracciones de terceros molares, extirpación de quistes y tumores benignos pueden llevarse a cabo en unidades ambulatorias, lo que evitaría la saturación de los servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial.

. Los profesionales señalan que existe una necesidad de abordar la patología quirúrgica de boca y que las intervenciones como extracciones de terceros molares, extirpación de quistes y tumores benignos pueden llevarse a cabo en unidades ambulatorias, lo que evitaría la saturación de los servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial. Ortodoncia . La necesidad de tratamientos ortodóncicos va en aumento, dándose casos complejos como fisuras palatinas, labios leporinos y pacientes ortognáticos (desalineamiento de los huesos maxilares y la mandíbula).

. La necesidad de tratamientos ortodóncicos va en aumento, dándose casos complejos como fisuras palatinas, labios leporinos y pacientes ortognáticos (desalineamiento de los huesos maxilares y la mandíbula). Prótesis estomatológica . El tratamiento mediante prótesis tiene un impacto directo en la salud y bienestar de los afectados. Esta especialidad capacita a los profesionales para el uso de prótesis en dientes, mucosas y en implantes.

. El tratamiento mediante prótesis tiene un impacto directo en la salud y bienestar de los afectados. Esta especialidad capacita a los profesionales para el uso de prótesis en dientes, mucosas y en implantes. Periodoncia . Las enfermedades periodontales son patologías inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos que sujetan el diente. Fundamentalmente se dan gingivitis y periodontitis.

. Las enfermedades periodontales son patologías inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos que sujetan el diente. Fundamentalmente se dan gingivitis y periodontitis. Endodoncia . La endodoncia es una disciplina fundamental porque tiene como objetivo aliviar el dolor manteniendo los dientes naturales del paciente.

. La endodoncia es una disciplina fundamental porque tiene como objetivo aliviar el dolor manteniendo los dientes naturales del paciente. Odontopediatría. El paciente infantil con su patología específica tiene unos condicionantes propios y característicos, al igual que ocurre con la pediatría en el contexto de la medicina. A la vez que la aplicación de medidas preventivas a nivel infantil reduce los tratamientos futuros.

En la carta que los profesionales de la odontología están remitiendo a los consejeros de las áreas de salud o sanidad de las comunidades autónomas y a la que ha tenido acceso esta Redacción, éstos señalan que «tras un análisis de la adecuación de los contenidos del grado a las necesidades sanitarias actuales, hemos detectado mejoras que requieren de un mayor conocimiento, más especializado, que garantice la calidad asistencial», a la vez que recuerdan que la formación odontológica especializada está contemplada y armonizada en la normativa europea, por lo que «la situación de nuestro país en este ámbito constituye una anomalía dentro del mercado único de servicios que debe ser reparada de forma urgente».

Castro lamenta el agravio que tienen que afrontar los profesionales españoles frente al resto de europeos, ya que «un odontólogo de cualquier otro país puede venir a trabajar a España, pero los nuestros no pueden trabajar fuera como especialistas y se deben conformar con ser únicamente odontólogos generalistas, con los perjuicios laborales que ello conlleva».

Además, considera necesario un refuerzo de la red pública de dentistas, ya que «en estos momentos hay unos 1.200 para atender a más de 48 millones de españoles y faltan profesionales para desatascar el colapso que hay en muchas ocasiones en servicios como Maxilofacial, por ejemplo».

Procedimiento

La normativa marca que una vez conseguido el apoyo a nivel autonómico, el siguiente paso es pedir al Ministerio que inicie los trámites para crear una Comisión Nacional de especialidades en Odontología y así poder seguir avanzando.

Preguntado por cuáles serían las especialidades que solicitarían en un primer momento, el presidente del Consejo General menciona las de Cirugía Bucal; Ortodoncia y ortopedia dentofacial; Prótesis Estomatológica; Periodoncia; Endodoncia; y Odontopediatría.

Salud dice que el Ministerio no lo ha planteado

La Consejería de Salud explica que la creación de un DIR -dentista interno residente- le compete al Ministerio de Sanidad y «esta cuestión no ha sido abordada con las comunidades».

Sobre su apoyo a la propuesta del Consejo General de Odontólogos, Salud reconoce que sí manifestó su apoyo «al análisis y valoración de la especialización en áreas funcionales de Odontología mediante diplomas de acreditación o acreditación avanzada», aunque considera que, en todo caso, «tendrá que pronunciarse el grupo de trabajo de especialización en ciencias de la salud y la Comisión de Recursos Humanos del SNS».