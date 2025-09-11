Cincuenta organizaciones entregan al Gobierno regional una enmienda a la totalidad a sus Presupuestos

Medio centenar de organizaciones sociales, vecinales, medioambientales, políticas y sindicales firman una carta entregada este jueves en el Palacio de San Esteban en el que piden al Gobierno que ponga fin al "inadmisible recorte en aspectos sociales conseguidos durante años" que suponen los Presupuestos regionales aprobados este verano en la Asamblea Regional.

En la misiva, los colectivos que conforman las Marchas de la Dignidad y Plan de Choque Social de la Región Murciana denuncian el cierre del centro de menores de Santa Cruz, una decisión con la que se están "incumpliendo las leyes internacionales para la protección de la infancia".

"Lo que ocurrió ayer en el centro de Santa Cruz fue muy grave, vulneró cualquier tipo de derecho humano", denunció Belinda Salmerón Ntutumu frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno de la Región de Murcia. "No se puede consentir es que un partido de extrema derecha crea que puede presentarse en cualquier lugar y lanzar su discurso de odio contra personas menores", señaló.

Además, recordó que en esas instalaciones conviven personas migrantes, personas que vienen refugiadas y personas que son también murcianas. "Si la ciudadanía supiera que en este ese centro también hay personas murcianas, ¿lanzaría Vox este discurso?", se preguntó. Para ella, este discurso "va contra cualquier tipo de derecho institucional", motivo por el cual "el Estado es el que tiene que cubrir los derechos de las personas infantes".

Encarna Aguirre, que también ejerció de portavoz de las asociaciones, conminó a que el Ejecutivo de López Miras aplique políticas que favorezcan la igualdad y el reparto de la riqueza reforzando las medidas dirigidas a las familias más vulnerables. "Le pedimos que deje de privatizar todos los servicios públicos de la Región. Una prueba de ello son los bomberos, que se acaban de manifestar por su precariedad".

En la carta solicitan un refuerzo de la inversión en sanidad pública para reducir las listas de espera y la saturación de los centros de Atención primaria, dotando de las adecuadas plantillas de profesionales sanitarios. "Se están abandonando políticas de prevención, como las del VIH/sida", denuncian, al tiempo que recriminan a la Consejería de Sanidad que no convocara en 2024 la Comisión Regional de Prevención y Control del VIH, ITS y Hepatitis Víricas.

En la carta exigen que su Gobierno regional cumpla la Ley de Igualdad regional y estatal, los protocolos para personas trans y la reactivación del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

Aguirre también explicó que también piden que aprueben la ILP que rechazaron sobre la vivienda "porque es un verdadero problema de las familias murcianas, sobre todo de las personas jóvenes".

Por otra parte, reclaman un Plan de Ordenamiento Territorial para frenar impactos agrícolas, ganaderos y urbanísticos. "Con su complacencia, se está contaminando el agua y el suelo del Noroeste, Altiplano y Valle del Guadalentín, atentando contra el derecho a la salud. Se está expoliando mediante cultivos intensivos y robando el agua de fuentes y cauces tradicionales. Exigimos medidas preventivas y políticas públicas que eviten estos atentados y apoyen las prácticas agrarias y ganaderas respetuosas con el medioambiente", destacan las asociaciones.

Añaden entre sus peticiones la suspensión de los proyectos de plantas de biogás y un Plan Regional de Energías Renovables, "excluyendo macroplantas solares y grandes parques eólicos, que implican una grave pérdida de espacios naturales".