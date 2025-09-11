El PP se distancia de la "indecencia" de Vox tras el "espectáculo" en Santa Cruz

«Indecencia política» y «enorme irresponsabilidad». Así describió ayer el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, la convocatoria de prensa que Vox convocó ayer a las puertas del centro de protección de menores Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, que no estuvo exenta ni de polémica ni de seguridad.

Es la primera vez en mucho tiempo que dirigentes del PPRM censuran con tanta claridad la actitud de Vox con respecto a los menores extranjeros no acompañados, que no es distinta a la que mantuvieron los de Santiago Abascal durante toda la negociación de los Presupuestos de la Comunidad. Entonces nunca levantaron la voz, pero las imágenes que les llegaron desde Santa Cruz supusieron un punto de inflexión.

Decenas de agentes impedían el acceso a las calles adyacentes del centro Rosa Peñas. / Juan Carlos Caval

Decenas de agentes de la Guardia Civil bloqueaban desde primera hora de la mañana los accesos a las calles adyacentes al centro para evitar que se pudieran producir concentraciones. Esa era la orden del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, después de que el día anterior, el concejal de Murcia Luis Gestoso animara a sus seguidores a acudir al encuentro con la prensa. «Ven a despedir a los menas», publicó en sus redes.

El conflicto con el Gobierno de España solo atrajo el interés de más periodistas de lo normal, pero prácticamente ningún vecino de Santa Cruz acudió a la cita. Sí lo hizo un pequeño grupo de dirigentes y simpatizantes de Podemos y Rebeldía, su asociación juvenil, que no dudaron en intentar reventar el encuentro de Vox con los medios.

"No sobran migrantes, sobran fascistas", gritaban los manifestantes de izquierdas mientras hablaba Antelo

Tan pronto como comenzó a hablar el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, los morados, con el exdiputado Víctor Egío a la cabeza, comenzaron a gritar las consignas: «No sobran migrantes, sobran fascistas» y «fuera fascistas de nuestros barrios» y «Ku Klux Vox».

Antelo, que celebró que el centro de menores de Santa Cruz vaya a cerrarse en septiembre —supuestamente— fruto del acuerdo de Presupuestos autonómicos alcanzado con el PP, señaló que si los padres de los menores migrantes «no les quieren, tendrán que ser los servicios sociales de sus países los que lo recojan».

Además, aseguró que el cierre es una buena noticia porque los ciudadanos de esa pedanía «están viviendo con miedo».

Las instalaciones cerrarán, pero con sus plazos La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, reafirmó ayer el compromiso de cerrar el centro de Santa Cruz, pero advirtió de que el proceso debe «respetar plazos para garantizar el bienestar de los menores». También mostró su rechazo a actos como el convocado por Vox, «que vulneran su privacidad e intimidad de los menores». De la misma forma, el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, tildó de «irresponsabilidad» que representantes de Vox acudieran a las puertas del centro de menores «con discursos y con declaraciones radicales que no tienen ningún tipo de base, ni de fundamento legal». Ortuño señaló que en ese centro «hay menores españoles y no españoles que no merecen el show ni de unos ni de otros para pescar votos en ríos revueltos». Además, precisó que del total de menores acogidos en la Región hoy, 350 son extranjeros.

También tomó la palabra Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox para temas de inmigración y seguridad, quien dijo que «los centros de menas son experimentos sociológicos que han salido mal en todos los territorios europeos donde se han desplegado» porque «no se integra absolutamente a nadie».

Asimismo, y tras enumerar casos de delincuencia cometidos en los últimos meses por parte de ciudadanos extranjeros, Vázquez criticó al delegado del Gobierno por haber intentado impedir la convocatoria con la prensa, asegurando que «está a la altura de la banda organizada que defiende y del autócrata que está al frente de esa banda organizada». Además, Vázquez llegó a encararse con los dirigentes de Podemos, a los que llamó «idiotas» y por poco llegan a las manos.

Víctor Egío, por su parte, explicó que «para cualquier demócrata y cualquier persona que crea en los derechos humanos era una obligación estar» en Santa Cruz para enfrentarse a Vox, que «no tiene otro programa más allá que extender el odio ni ninguna propuesta para mejorar la vida de los murcianos y de las murcianas».

Una vecina de Santa Cruz increpó a los dirigentes de Vox desde su balcón. / Juan Carlos Caval

El exdiputado aseguró que los menores del centro Rosa Peñas «nunca han causado ningún tipo de problema» y aprovechó para criticar la respuesta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que solo identificaron a los miembros de Podemos.

Tras el «espectáculo» vivido, el PP convocó una rueda de prensa urgente para manifestar su «rechazo expreso» y marcar distancias con quien fuera su socio de Gobierno al inicio de la legislatura. «Es vergonzoso e indecente desde el punto de vista político que un partido como Vox haga una convocatoria en la puerta de un centro de menores con el único objetivo de generar tensión social», denunció Joaquín Segado, quien calificó de «enorme irresponsabilidad» que se «criminalice a niños y a menores que están acogidos en ese centro». A su juicio, la actitud de Vox demuestra «una enorme ausencia de valores».

El ‘popular’ lamentó que Vox hubiera traspasado una «línea roja», puesto que «utilizar a esos menores para sacar provecho electoral es una indecencia política».

Cabe recordar que Vox ya convocó a los medios en la puerta de las instalaciones del Rosa Peñas en julio de 2024 e, incluso, impulsó una protesta vecinal en 2019 con el mismo escenario.

Segado arremete contra Francisco Lucas por su "oportunismo político inmoral"

Sobre la «ocurrencia última» de Vox de cerrar todos los centros de menores tutelados de la Comunidad, el vicesecretario recordó que esa medida supondría «poner en la calle hoy a 700 personas de entre 0 a 17 años». Tras recordar que «la atención de esos menores es una obligación legal» que «no puede ser objeto de discusión», explicó que dejar a «grupos descontrolados de adolescentes y de niños en la calle podría suponer un grave problema de seguridad».

Segado también arremetió contra el delegado del Gobierno por su «oportunismo político inmoral» e, incluso, puso un ejemplo muy gráfico: «Vox enciende la hoguera y el PSOE la alimenta con gasolina. Unos y otros están cómodos generando estas situaciones de incertidumbre social y de inseguridad. Se retroalimentan y se nutren de la división y del enfrentamiento».

El PSRM culpa a López Miras

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró que «hostigar a menores, a niños y niñas, que están en una situación de absoluta vulnerabilidad es inhumano, indecente e inaceptable». No obstante, de la misma manera que el PP apunta también al delegado del Gobierno, Fernández afirmó que «el responsable de esta situación es López Miras por aplicar las políticas reaccionarias de Vox y alimentar los discursos que ponen en riesgo la convivencia».