El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados

Un informe de Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital señala que la sociedad Región de Murcia Deportes SAU, de la que depende el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Alcázares, habría usado en 2023 el anticipo de 505.000 euros de una subvención concedida en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea por un valor total de 2.917.000 euros para «finalidades distintas a las concedidas».

La subvención concedida iba destinada a la mejora de la eficiencia energética y la modernización del Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina mediante la digitalización y la mejora de la accesibilidad de las instalaciones, la renovación de la climatización y ventilación de la piscina cubierta, la adecuación del comedor y la cocina para hacerlos más eficientes y sostenibles, y una rehabilitación energética integral del centro a través de un proyecto global de obra y servicio orientado a modernizar y optimizar sus consumos.

Según la auditoría, a finales del 23 existían «dudas» de que el importe concedido se hubiera destinado a la finalidad específica de la subvención, recordando que el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece para los anticipos de subvenciones que «se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención». Por tanto, prosigue el funcionario que redacta el informe, «las entregas recibidas constituyen financiación para poder llevar a cabo el objeto de la subvención y su aplicación a finalidades distintas comporta un uso indebido de los fondos».

Hacienda manifestó que la viabilidad de la mercantil sería «insostenible» si crecía el déficit

Cabe destacar que, según las cuentas anuales de 2023, la sociedad Región de Murcia Deportes terminó el ejercicio con una cifra negativa de -1.538.152,80 euros; por tanto, el medio millón del anticipo habría tenido que ser destinado a algún fin diferente al motivo de la subvención, ya que las obras en el Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina no habían comenzado.

De hecho, en el acta de la reunión de la Junta General de esta sociedad mercantil, con fecha de 21 de mayo de 2024, en la que se aprobaron esas cuentas anuales, el consejero de Economía, Hacienda, Luis Alberto Marín, manifestó su «preocupación por la sostenibilidad de la Región de Murcia Deportes SAU debido al resultado del ejercicio 2023, matizando que si cada es mayor el déficit la situación sería insostenible a largo plazo».

Ya ese año, el balance de la empresa indica un pasivo, 3.803.677,67, mayor en más de 200.000 euros que el activo corriente, que es de 3.588.992,46, una situación que denota insolvencia técnica, o sea, que Región de Murcia SAU, cuyo apoderado es el director general de Juventud de la Comunidad Autónoma, Francisco Sánchez, debía más de lo que tenía. Las cuentas anuales de 2024, publicadas en el Portal de Transparencia de la Comunidad, muestran cómo la diferencia negativa entre el activo corriente y el pasivo corriente superaba ya los 1.300.000 euros.

Región de Murcia Deportes lleva dos años arrastrando pérdidas de más de 1,5 millones de euros

Desde la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes explican que fue «imposible» ejecutar esos fondos en el año 2023, no obstante, aseguran que «han sido aplicados posteriormente a dicha obra de fomento del sector deportivo». Señalan también que el plazo de finalización de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia llega hasta el 31 de diciembre de 2025 y que pueden justificarlo hasta mediados del año 2026, «por lo que el punto señalado de la auditoria, acertado en su momento, no tiene repercusión real ni sobre la obra ni sobre la correcta utilización de los fondos, que han sido ejecutados de manera adecuada y en los plazos señalados».

Sin embargo, y aunque el dinero haya llegado finalmente a la obra, lo que el interventor apuntaba en su informe era que el anticipo se habría usado para otros fines, ya que no estaba en las cuentas de la sociedad a finales de 2023 y no podía haberse destinado a las obras, puesto que estas no habían comenzado.

Desde la Consejería subrayan que «la Región de Murcia es una de las pocas comunidades españolas que cuenta con un grado de ejecución de las obras subvencionadas con este tipo de fondos superior al 90%», añadiendo que las citadas obras que finalizarán previsiblemente a finales de este mismo año.

Se disparan las pérdidas

El Grupo Parlamentario Socialista lleva realizando preguntas escritas a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes sobre el funcionamiento del CAR y de la empresa que lo gestiona en los últimos años. En una de ellas, requería información sobre por qué en 2024 también habían vuelto a cerrar el ejercicio con pérdidas de más de un millón y medio de euros. Según explicaron desde el Gobierno regional, la inflación en el año 2022, que fue de un 5,7%, en 2023, que alcanzó el 3,1%, y en 2024, que llegó al 2,8%, «han supuesto un incremento de costes y suministros en el ejercicio 2024».

La Consejería de Deportes achaca las pérdidas de más de millón y medio de euros en 2024 a la inflación, la implantación de un equipo médico y al gasto en trasnporte escolar

Asimismo, esgrimen que la mercantil tuvo que hacerse cargo de servicios esenciales «por imperativo normativo del Consejo Superior de Deportes», como la implantación de un equipo médico y de instrumental médico.

Otros servicios implantados desde 2023 a los que se les imputa el incremento de gasto corriente son el transporte escolar y el apoyo académico para los deportistas becados, así como los nuevos precios del servicio de comidas por culpa de unas materias primas más caras.

Pese a esta situación, la consejera Carmen Conesa sacó pecho en su respuesta al Grupo Socialista por haber cerrado 2024 con 18 programas deportivos estatales, superando los 100 deportistas internos y 37 deportistas externos, además de 6 programas deportivos inclusivos.

Sin medidas para evitar que se firmen contratos a dedo

Otro punto negro en el informe de Intervención General tiene que ver con los contratos menores, aquellos que son inferiores a 40.000 euros para obras y a 15.000 euros para suministros o servicios. El auditor no ha encontrado constancia de que para llevarlos a cabo se solicitaran tres presupuestos distintos, tal y como marca la normativa vigente para evitar que se concedan a dedo.

No consta en los expedientes de que se solicitaran tres presupuestos distintos para los contratos menores, tal y como marca la normativa

Tampoco hay constancia de que los órganos de contratación tomaran medidas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, como exige la Ley de Contratos del Sector Público.

Por otro lado, el interventor llama la atención sobre seis reclamaciones que lleva arrastrando el CAR desde 2022 y que, según el Servicio Jurídico de la Comunidad, tienen una «posibilidad alta» de prosperar, ascendiendo el importe total reclamado a casi 100.000 euros.