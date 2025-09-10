‘Tarjeta cortafuego’ para casos de riesgo

La directora general de Salud Mental de la Consejería murciana, María José Lozano, ahondaba ayer durante su intervención en la V Jornada sobre Psicología y Suicidio en el nuevo proyecto del Código de Riesgo Suicida que pondrá en marcha en las próximas semanas el departamento que dirige el consejero Juan José Pedreño para adelantar que el mismo contará con una ‘tarjeta cortafuego’.

Esta herramienta se usará con aquellos pacientes en los que exista un mayor riesgo y en la tarjeta el usuario contará con los factores de riesgo que le pueden llevar a una ideación suicida, así como los teléfonos de familiares y los contactos que necesita tener a mano ante una crisis. También se incluirán los dispositivos de ayuda de Salud Mental, el 112 y el teléfono directo 024.

Lozano también recordó el proyecto europeo Join-Action en el que ha participado la Región de Murcia junto a otros 17 países europeos, una iniciativa con la que se buscaba replicar el proyecto de prevención del suicidio austríaco a través del modelo Supra.

La responsable de Salud Mental reconoce que «ha sido una experiencia de aprendizaje» en el que las regiones implicadas han podido extraer medios de mejora. Además, se alegró de que recientemente se haya publicado el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, «aunque la financiación no es la que nos hubiera gustado», y en el que se contemplan actuaciones que ya previstas en la propia estrategia regional y que ahora se podrán replicar a nivel nacional.