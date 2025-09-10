Rubira hace un llamamiento a la vacunación para frenar la expansión de la lengua azul

La Región de Murcia sufre la expansión del nuevo brote de lengua azul que ya ha dejado varios casos confirmados en el Noroeste —cinco en Calasparra, uno en Moratalla y otro en Cehegín—. Tanto la administración como el sector ganadero han hecho este miércoles un contundente llamamiento a reforzar las medidas preventivas para contener la propagación de esta enfermedad, que se transmite por la picadura de un mosquito.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, explicó que el Gobierno regional ha adquirido 150.000 vacunas, con una inversión de 156.000 euros, que se distribuyen de manera gratuita a los ganaderos para facilitar la inmunización de los rebaños. Señaló que “no hay mejor medida que ayudar proporcionándoles a los ganaderos las vacunas que necesitan” y apeló a su “sensibilidad” para que las administren cuanto antes con el fin de erradicar la enfermedad.

Rubira reconoció que el Ejecutivo autonómico no dispone de datos sobre el número de animales fallecidos a causa del brote. Explicó que, tras la detección de la enfermedad, se informó al Ministerio, pero “no se nos da retorno del número de animales que pueden llegar a morir, ni siquiera a través de las oficinas comarcales agrarias contamos con esa información”.

Por su parte, el presidente de COAG en la Región de Murcia y de la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Caravaca, José Miguel Marín, recordó que la enfermedad no es nueva y que llevaba meses presente en otras comunidades autónomas antes de llegar a la región. Indicó que, desde el verano, se están aplicando productos insecticidas para reducir el riesgo de transmisión, una práctica que continúa en paralelo a la vacunación.

Marín precisó que las primeras muestras enviadas al laboratorio de referencia de Algete confirmaron que el brote actual corresponde al serotipo 3 del virus. A partir de ese momento, explicó, se inició la vacunación específica, que actualmente es voluntaria. “Cada vez que un ganadero la pide, la administración nos facilita las dosis”, apuntó, y añadió que, por el momento, “hay más vacuna disponible que demanda”.

Momento de la vacunación de una oveja contra la lengua azul. / EL PERIÓDICO

Respecto al número de bajas, Marín señaló que todavía no existe un balance definitivo. Estimó que podría haber una horquilla de entre 300 y 350 animales muertos, aunque advirtió que “sería muy arriesgado” dar cifras cerradas mientras el brote sigue activo. Los datos concretos, indicó, se recopilarán más adelante en informes veterinarios, una vez estabilizada la situación. Cabe recordar que la semana pasada, desde el Consejo para la Defensa del Noroeste, se estimó que habrían fallecido por esta causa 600 ejemplares, un número que no ha podido ser confirmado ni por el Gobierno regional ni por las organizaciones agrarias y ganaderas más representativas.

El representante de COAG insistió en que la prioridad ahora no debe ser cuantificar las pérdidas, sino frenar la propagación. “Las herramientas que tenemos son dos: desinsectación para impedir la transmisión y vacunación. No tenemos otras”, subrayó.

Preguntado sobre la decisión del Ministerio de pasar de una vacunación obligatoria a una voluntaria, Marín consideró que una estrategia obligatoria "podría haber sido más eficaz", aunque recordó que los serotipos cambian con rapidez, lo que limita la efectividad de campañas cerradas. “Si tuviéramos la seguridad de que el serotipo 3 es el que vamos a tener en los próximos años, tendría sentido hacerla obligatoria, pero podemos tener otro serotipo dentro de algunos meses”, advirtió Marín, que reconoció que sobre esta cuestión está dividido el sector ganadero.

Tanto la Consejería como las organizaciones ganaderas coinciden en que la vacunación inmediata y la aplicación de medidas preventivas son, a día de hoy, las claves para proteger al sector y contener el brote.