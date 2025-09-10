El riesgo de tener ideas suicidas se duplica en personas con discapacidad

El riesgo de tener una idea suicida o de llegar a consumarlo es entre dos o tres veces mayor en personas con discapacidad. Esa es una realidad invisibilizada que puso ayer de relieve el presidente del Cermi de la Región de Murcia, Pedro Martínez, durante la mesa institucional celebrada en la V Jornada de Psicología y Suicidio, organizada por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (Coprm) y La Opinión de Murcia, con la colaboración de la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Murcia.

El espacio reunió a voces clave del ámbito político y asociativo y la coincidencia de todas ellas ante esta realidad fue clara: hablar de suicidio en personas con discapacidad es romper un doble tabú. Se trata de un colectivo altamente vulnerable, pero sobre todo, invisibilizado en las estadísticas oficiales. Por ello, todos pusieron de relieve la urgencia de darle nombre y rostro a esta dura realidad.

La primera en intervenir fue la directora general de Salud Mental de la Región de Murcia, M.ª José Lozano, quien subrayó durante su intervención un dato alentador: en los últimos cuatro años, la tasa de suicidios en jóvenes de 20 años ha pasado de siete fallecimientos en 2021 a cero en 2024. Sin embargo, la otra cara del dato revela un incremento notable de atenciones urgentes: de 1.527 en 2013 a 3.422 en 2024. «La lectura positiva», apuntó, «es que cada vez más personas piden ayuda. Y eso nos permite intervenir».

La carencia, según denunció Lozano, sigue estando en los datos: no existen registros desagregados que permitan analizar el suicidio consumado en población con discapacidad. Una ausencia que, en la práctica, supone caminar a ciegas. Frente a ello, la Dirección General de Salud Mental ha puesto en marcha el «código riesgo suicida»: un protocolo que, tras un intento de suicidio, garantiza seguimiento intensivo en un plazo máximo de siete días. La persona recibe llamadas de enfermería especializada, citas presenciales y una herramienta llamada «tarjeta cortafuegos», donde anotar factores de riesgo, recursos de afrontamiento y contactos de apoyo.

Además, la Región de Murcia ha lanzado un portal web de prevención del suicidio «muy accesible e interactiva», con recursos divulgativos, guías clínicas, materiales audiovisuales y herramientas interactivas para desmontar mitos y reconocer señales de alerta. Una puerta digital que busca ser accesible y abierta a la colaboración del Tercer Sector.

Un cambio de paradigma

Por su parte, Salvadora Titos, subdirectora general de Personas con Discapacidad del IMAS, llevó el debate hacia un plano estructural. «El suicidio es una de las principales causas de muerte prematura evitable. Genera un sufrimiento inmenso, y por eso necesitamos políticas basadas en la evidencia», señaló.

El eje de su intervención fue el cambio de modelo: del enfoque biomédico a la visión de la discapacidad como parte de la diversidad humana. «Las barreras no están en la persona, sino en la sociedad que impide la participación plena. Por eso, los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar derechos y eliminar esas barreras», apuntó.

Titos enmarcó este giro en la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, que reconoce la discapacidad desde una perspectiva de derechos. En la Región, añadió, ya se trabaja en un proyecto de ley autonómica de igualdad de oportunidades, en coordinación con el movimiento asociativo. «La inclusión es, en sí misma, un factor protector frente a la vulnerabilidad. Y sin accesibilidad plena, no hay inclusión posible», subrayó.

El impulso legislativo

La diputada Luz Marina Lorenzo, miembro de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional de Murcia, incidió también en la carencia de datos específicos sobre suicidio y discapacidad, un déficit que condiciona cualquier estrategia de prevención. «Lo que no se comunica no existe», advirtió, reclamando que las campañas sean accesibles y que incluyan explícitamente a este colectivo.

Lorenzo defendió la necesidad de reforzar la formación de profesionales en la detección de factores de riesgo y de escuchar activamente a asociaciones, familias y personas con discapacidad a la hora de legislar. Recordó, además, la importancia de iniciativas innovadoras dentro de la Comisión, como la que impulsa la diputada Sonia Ruiz, capitana de la selección española femenina de basket en silla de ruedas, quien utiliza el deporte como herramienta de inclusión y prevención. «La actividad física puede prevenir depresión y desequilibrios emocionales. Es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden inspirarse en la experiencia vital», apuntó.

La diputada recalcó, por último, que la prevención requiere un abordaje sistémico: atender no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus familias y entornos de apoyo. «La Asamblea Regional quiere ser el altavoz de este colectivo», remarcó.

Pedro Martínez, presidente de Cermi Región de Murcia, cerró la mesa con un mensaje rotundo: «El suicidio y la discapacidad son un doble tabú. Lo mismo que ocurrió en su momento con la violencia de género o la drogadicción: primero se ocultó, y solo después se asumió como problema social».

Un mayor riesgo

Martínez recordó que los estudios internacionales hablan de «un riesgo de entre dos o tres veces mayor de suicidio en personas con discapacidad». Los factores que lo explican, según Martínez, son múltiples y se acumulan: psicológicos, sociales, médicos y económicos. Desde el dolor crónico o la pérdida de autonomía hasta la soledad no deseada y la pobreza. «Hablamos de un problema holístico. Si alguien piensa que puede resolverlo solo, se equivoca», subrayó.

Para concluir pidió con urgencia datos desagregados y accesibilidad real en campañas y protocolos. Y subrayó que la prevención pasa también por capacitar a familias y entornos cercanos para detectar señales, porque muchas personas con discapacidad no pueden verbalizar su sufrimiento.