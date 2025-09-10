"El reto es que todos nos sintamos agentes de la inclusión"

Ampliar el foco desde el individuo hacia una comunidad que marca el contexto de quienes acaban sufriendo ideaciones suicidas. Sobre ese objetivo se desarrolló la conferencia ofrecida por Felipe Yagüe durante la jornada organizada por el diario La Opinón y el Colegio de Psicología de la Región de Murcia.

Afirmando que «las mayorías crean sociedades para las mayorías», y que «las personas con discapacidad tienen una mayor exposición a la vulnerabilidad, a la discriminación y a la exclusión social», el coordinador del Grupo de Trabajo ‘Psicología y Discapacidad’ del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña denunció que la discapacidad «se esconde, se evita y a veces incluso se romantiza, pero pocas veces se expone en su complejidad».

«La discapacidad no está en el déficit de la persona. La discapacidad surge de la interacción de ese déficit con el entorno en el que vive, se desarrolla y desea llevar adelante su vida en el contexto», afirma Yagüe, quien entiende se dan una serie de avances significativos al respecto desde finales del siglo pasado. Uno de ellos es la implantación del llamado modelo social de la discapacidad, que nos ayuda a dejar de preguntarnos qué le pasa a una persona con discapacidad para pasar a cuestionarnos qué barreras se están encontrando a nivel social para que no puedan desarrollar su vida.

Ante ello, la accesibilidad surge como una de las respuestas para hacer justicia. Una accesibilidad que llega a través de unos «ajustes razonables» sobre esa sociedad hecha por y para la mayoría. Unos ajustes presentes, por ejemplo, en la educación inclusiva o en el transporte público.

Factores de riesgo

La vivencia de la pérdida, la escasez de habilidades de solución de conflictos, así como el difícil acceso al mundo laboral, son algunos de los factores de riesgo que elevan la conducta, ideación o la tentativa de suicidio entre las personas con discapacidad. «Tenemos que tomar una nueva identidad, tenemos que recalibrarnos, y tenemos que ser fuertes para aguantar esas frustraciones que vienen cada día. Hay que estar preparados, y con un contexto adecuado, con una red de apoyo adecuada, es más fácil», añade Yagüe.

En una sociedad en la que los retos individuales se encuentran por encima de los comunitarios, el gran reto actual es que «todos nos sintamos agentes de inclusión, capaces de crear un espacio y un momento inclusivo. Vamos a darle un significado nuevo a la discapacidad como una manera más de vivir», concluye el psicólogo.