El voto particular anima a los condenados de la trama murciana de la Púnica a recurrir

Las defensas de los cinco condenados a 4 años de prisión por fraude y cohecho en la trama Púnica murciana, el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz; su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la exdirectora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el empresario Alejandro de Pedro; y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, ven en el voto particular de la magistrada María Fernanda García un hilo de esperanza que les anima a recurrir la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocida el lunes.

La magistrada discrepa de la sentencia en varios puntos, pero el más importante para las defensas es el que hace referencia a la calificación jurídica. Según explica, la mayoría del tribunal ha optado por suprimir la acusación por el delito de tráfico de influencias y añadir un delito de cohecho activo y un delito de cohecho pasivo, manteniendo los delitos de fraude y prevaricación. Ella no está de acuerdo.

Cabe recordar que en el juicio se investigaba si el que fuera consejero de Industria y Turismo durante el mandato de Alberto Garre y su jefe de gabinete contrataron de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online a través del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, considerados el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, los madrileños Francisco Granados y David Marjaliza.

Las defensas disponen de cinco días para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo

Según argumenta la jueza discrepante, el cohecho activo lo comete el particular que corrompe o intenta corromper a la autoridad con una dádiva para que realice un acto contrario a los deberes de su cargo, mientras que en el cohecho pasivo es la autoridad la que solicita o recibe de un particular una dádiva a cambio de realizar una actuación contraria a su deber público.

«La dádiva es un regalo, material o no, que ofrece o da el particular a cambio de un acto ilegal por el funcionario público [...] El servicio de posicionamiento online que De Pedro y Alonso ofrecen realizar al consejero forma parte de la actividad empresarial que desarrollan y, por tanto, no es gratuito, lo van a cobrar de forma encubierta, a través del contrato público que se les adjudica. Estamos, pues, ante una concertación para el fraude en perjuicio de la Administración pública, que se articula mediante una adjudicación de contrato fraudulenta, pero no, además, de un delito de cohecho, activo y pasivo», afirma.

Este voto particular es vital para los acusados de la trama, puesto que si se elimina para estos cinco condenados el delito de cohecho, la pena de cárcel de 4 años se reduciría a uno solo, evitando así su entrada en la cárcel.

Contra la sentencia de la Audiencia Nacional cabe recurso y los acusados disponen de cinco días desde su notificación para presentarlo ante el Tribunal Supremo.