Pedreño: "El Código de Riesgo Suicida coordinará a todos los servicios para prevenirlo"

Dos años consecutivos con descenso de suicidios en la Región de Murcia y en España. Las cifras muestran que los pasos dados están dando resultados, pero los 105 murcianos que se quitaron la vida el pasado año duelen y aún pesan mucho. Para seguir avanzando en esta línea y con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el consejero de Salud analiza con La Opinión los proyectos en marcha y las nuevas iniciativas en las que se está trabajando.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio. ¿Cree que se va en la senda correcta con las medidas y planes de prevención que existen?

Si nos atenemos a las estadísticas y los datos que tenemos de los dos últimos años, la mortalidad por suicidio ha disminuido en la Región de Murcia y también lo ha hecho a nivel nacional. Consideramos que las medidas y los planes que se están llevando a cabo están influyendo en las cifras, en este descenso. El trabajo en prevención del suicidio, en el diagnóstico precoz, en disminuir la estigmatización y ofrecer herramientas y ayuda a la población tiene que estar repercutiendo en esta disminución de cifras que en Murcia nos ofrece el Instituto de Medicina Legal y Forense.

¿Qué se está haciendo desde la Consejería de Salud para reducir y evitar estas situaciones?

En el año 2023 presentamos la Estrategia de Mejora de la Salud Mental que abarca hasta 2026 y que contempla una serie de actuaciones en recursos humanos, infraestructura y en líneas estratégicas, como es la atención y prevención del suicidio. Hay un aspecto clave que es el abordaje multidisciplinar y coordinado entre los distintos niveles asistenciales, y dentro de él la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida. A raíz de esa estrategia también se convocó la Comisión Mixta de Atención Primaria y Salud Mental cuyos objetivos fundamentales son establecer programas comunes para desarrollar procedimientos de prevención y diagnósticos precoz del suicidio. Una de las líneas de actuación es precisamente la formación de los profesionales y gracias a ella más de 1.200 profesionales han realizado los cursos para tener un mayor conocimiento de los factores de riesgo que puede presentar el paciente y actuar. También contamos con grupos de apoyo para trastornos emocionales y se está trabajando para implantar progresivamente el Código de Riesgo Suicida, con el que se quiere homogeneizar la atención de la asistencia y la prevención en las personas con conductas suicidas y garantizar la continuidad de la atención de la conducta suicida..

¿Este Código de Riesgo Suicida está ya en marcha?

Se está trabajando y ya se está difundiendo entre los profesionales, pero hay que avanzar en la formación. El fin es coordinar a Salud Mental con Atención Primaria y los servicios de Urgencias para que ante la alerta de una conducta suicida se actúe adecuadamente y consigamos prevenirlo.

El fortalecimiento y apoyo a la salud mental es una de las apuestas del presidente López Miras

Uno de los grupos de población más vulnerables son los jóvenes y adolescentes. ¿Qué herramientas específicas se ofrecen a este colectivo?

Se han aumentado los recursos disponibles para infancia y adolescencia y precisamente esta es una de las apuestas del presidente Fernando López Miras, el fortalecimiento y el apoyo a la salud mental. Los jóvenes son un grupo de población vulnerable porque están expuestos a la presión social, el acoso escolar, las redes sociales y la dificultad para gestionar las emociones, y estos son factores que contribuyen a que estas personas se vean sometidas a altos niveles de estrés que les condiciona. En el año 2022 lo que hicimos fue publicar la Guía de Prevención del Suicidio en la Región de Murcia con actuaciones en los centros escolares, una guía que elaboramos conjuntamente las consejerías de Salud y Educación con el propósito de identificar factores de riesgo y formar a los profesores para detectar ciertas conductas y actitudes, pudiendo ofrecer la atención más inmediata. Para los jóvenes también tenemos la campaña Grita para sensibilizar y que se hable del suicidio, que vean que hay tratamiento y se les puede dar una respuesta. La atención a la salud mental infanto-juvenil se ha impulsado con los nuevos centros de atención puestos en marcha en San Andrés y en El Palmar.

Las últimas cifras nacionales muestran un ligero descenso en el número de suicidios tras años de aumentos. ¿En qué situación está la Región de Murcia?

Hay que ser prudentes, pero lo cierto es que llevamos una tendencia a la baja disminuyendo las cifras en los últimos dos años. En la Región de Murcia en 2024 se dieron 105 suicidios, trece menos que en 2023, y también se han reducido las tasas por 100.000 habitantes, que han pasado del 7,6 que teníamos en 2023 a 6,7 en 2024, situándonos por debajo de la media nacional, que está en 7,8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Son datos significativos, aunque seguiremos estando expectantes porque hay que seguir trabajando en esa línea para mejorar muchísimos aspectos en algo que hasta ahora se entendía como un tabú o un estigma. Por sexos sabemos que el suicidio se da más en el hombre que en la mujer. Los datos de 2024 nos muestran que el 70,5% de los casos fueron hombres y el 29,5% mujeres. Aunque los datos disminuyen no podemos conformarnos porque el suicidio es un problema social.

Los casos de suicidio se han reducido, pero las autolesiones crecen un 7,2%, quizá porque se detectan más

El suicidio, como menciona, se ha entendido hasta ahora como un tabú. Pero esta semana celebramos la V Jornada de Psicología y Suidicio con el Colegio de Psicología, en las que participa la propia Consejería. ¿Es necesario este cambio de percepción y que en lugar de esconderlo, como hasta ahora se venía haciendo, se hable de suicidio con responsabilidad?

Desde el punto de vista de la gestión, de quienes tenemos responsabilidad, hay que basarse en la evidencia y sabemos que muchos estudios señalan que hablar del suicidio no sólo no lo aumenta sino que lo disminuye. Es bueno que lo hablemos porque lo que se hace es sensibilizar a la población y la persona o el familiar que convive con un caso de tentativa cercano sabe que hay opciones, que hay ayuda y herramientas. Decíamos que los casos de suicidio se han reducido, pero en cambio aumentan las autolesiones, que crecen un 7,2%. Esto nos lleva a pensar que se detectan más porque la persona ve que hay opciones de pedir ayuda, se reduce el estigma y se tratan esos casos para que no terminen en suicidio. Por ello os felicito, por las ventajas que tiene el hacer estas jornadas por quinto año consecutivo y el hablar del suicidio de forma responsable.

En esta edición se aborda el problema del suicidio y la discapacidad. ¿Se tiene en cuenta a este colectivo a la hora de abordar la situación y diseñar las políticas públicas?

No cabe duda de que la persona con discapacidad es vulnerable y que condicionantes como el aislamiento social o la disminución de sus capacidades le hacen más frágil. Desde Salud trabajamos en los centros de Atención Primaria y de Salud Mental en el abordaje de los trastornos que se asocian a estas personas como son depresión o ansiedad, y que pueden llevar a detectar otros problemas asociados. Uno de los programas que va a ayudar a detectar estas situaciones en personas con discapacidad es precisamente el Código de Riesgo Suicida. También tenemos el programa Kairos que, aunque va más dirigido a personas mayores de 65 años por aquello del acompañamiento y la soledad, podría ayudar a los pacientes con alguna discapacidad asociada al envejecimiento, ya que el acompañamiento y asesoramiento que se les presta puede ayudar también a disminuir aquellas alteraciones emocionales que puedan desencadenar una conducta suicida.