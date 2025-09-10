Las mujeres, discriminadas en el acceso a Policía Local de la Región según CC OO

El requisito de estatura mínimo para el acceso a Policía Local de la Región de Murcia es "discriminatorio" para las mujeres y "no está justificado", por lo que desde Comisiones Obreras piden que se modifique la legislación regional o, en caso contrario, impugnarán bases de oposiciones -como ya ocurrió en San Javier- y, en última instancia, pedirán la inconstitucionalidad de la ley.

La Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región establece una altura mínima de 1,65 metros para los hombres y de 1,60 metros para las mujeres. Aunque, señalan desde CCOO, este requisito de estatura mínima ha sido eliminado en el resto de las Comunidades Autónomas.

Incluso el Tribunal Supremo declaró en su día nulo este requisito de estatura mínima exigido a las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía, salvo en algunas unidades especializadas como los GEO o las UIP, detalla Miguel Alcaraz Durán, secretario general de la Administración Local de CCOO en la Región de Murcia, a La Opinión.

El sindicato ya ha enviado un escrito a la Comunidad, en concreto a la dirección general de la Administración local, para pedir que se modifique la Ley de Coordinación de las Policías Locales. En caso contrario, comenzarán a impugnar bases de oposiciones, como ya ha ocurrido en San Javier, donde hay un caso concreto de una mujer que 'se queda fuera' del proceso selectivo a falta de dos centímetros. Además, cualquier mujer podría emprender acciones judiciales a causa de este requisito mínimo de acceso.

Incluso se han dado casos en los que se han tenido que repetir pruebas del proceso selectivo y, finalmente, indemnizar a las mujeres que fueron excluidas por los meses que podrían haber estado ejerciendo.

Antecedentes legales

La sentencia del Tribunal Supremo a la que alude el sindicato explica que la altura exigida a los hombres es menos exigente, pues el porcentaje de hombres que no alcanza la estatura exigida (3 por ciento) es mucho menos que el de mujeres (25 por ciento). Además, señalan que "los límites fijados no concuerdan con los estándares de estatura media actuales de los hombres (1,74 metros) y mujeres (1,63 metros) entre los 20 y 49 años".

"Además, en esa sentencia del Supremo lo que establecía es que si la administración quiere poner un límite, lo que tiene que hacer es acreditar de modo objetivo la relación entre el requisito y las funciones del puesto", matiza Alcaraz. "Lo que vemos con esto es que se está poniendo de algún modo una restricción arbitraria y no justificada para el acceso a la función pública", añade.

Cita también el sindicato artículos de la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público que establecen que "el empleo público debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, quedando prohibida cualquier restricción arbitraria o no justificada".

Con todo, desde CCOO piden la modificación de esta Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región, por considerar que el art. 34.f de dicha Ley es desigual para las mujeres en su acceso a Policía Local y, si no se hace, el sindicato tiene claro que comenzará a impugnar bases de oposiciones e incluso podrían pedir que se declare la inconstitucionalidad de la ley.