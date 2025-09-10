El Gobierno regional agilizará el pago de los anticipos de la PAC a partir del 16 de octubre

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional comenzará el pago de los anticipos de la Política Agraria Común (PAC) a los agricultores murcianos a partir del 16 de octubre, “al igual que el pasado año”, con el objetivo de “ayudar a los agricultores y ganaderos a que reciban estas ayudas lo antes posible”.

Rubira ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con la Ejecutiva regional de COAG, una de las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia, dentro de la ronda de contactos del Ejecutivo autonómico con las organizaciones profesionales del sector.

En la reunión se abordó el pago de las ayudas europeas y el estado del sector agrícola y ganadero en la comunidad. “Desde el Gobierno regional somos muy sensibles con la situación del sector y por ello hemos redoblado todos los esfuerzos para que puedan cobrar los anticipos de la PAC desde el 16 de octubre”, explicó la consejera.

Este año, se han registrado 9.679 solicitudes de ayudas, 445 menos que en 2024, aunque, según detalló Rubira, “corresponden más o menos al mismo número de hectáreas”. Cabe destacar que el año pasado se abonaron cerca de 18 millones de euros, y se espera una cifra similar para este 2025.

La consejera Sara Rubira y el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, este miércoles en rueda de prensa. / L.O.

Las ayudas se reparten en distintas líneas, como la ayuda básica, el pago redistributivo, el apoyo a la rentabilidad de las explotaciones, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores o las destinadas a ganaderos en función de las cabezas de ovino y caprino. También incluyen los ecorregímenes, “prácticas voluntarias a favor del clima, como las cubiertas vegetales o los restos de poda”, recordó la titular de Agricultura.

Rubira subrayó que el Ejecutivo de Fernando López Miras ha solicitado nuevamente que el porcentaje de los anticipos aumente hasta el 70 por ciento, “lo que les permitirá recibir de manera más anticipada una mayor cantidad económica”.

Por su parte, el presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín, coincidió en la importancia de activar estos pagos cuanto antes: “El sector tiene necesidad de liquidez y por eso es importantísimo que se pueda poner en marcha a partir del 16 de octubre”, señaló. Además, explicó que durante el encuentro se abordaron “cuestiones transversales que siempre tenemos en nuestro sector de forma permanente, como los seguros agrarios, el relevo generacional o la situación de determinadas normativas, como el programa de actuación en zonas vulnerables a los nitratos que sigue su tramitación”.