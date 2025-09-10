"Frente al suicidio, Murcia no mira hacia otro lado, Murcia actúa"

«Hablar de suicidio hoy en día sigue siendo un acto de valentía, pero hablar de suicidio y discapacidad aún lo es más, porque nos obliga a mirar de frente realidades que incomodan, barreras que persisten, silencios que duelen. Nos exige actuar con responsabilidad, con humanidad y sobre todo con urgencia». Así lo dejó claro Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, en el discurso de clausura de la V Jornada de Psicología y Suicidio, celebrada ayer.

Torres, que además de política es psicóloga de formación, habló desde la doble perspectiva de la responsabilidad institucional y la experiencia profesional. Recordó que cada 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, «nos invita a reflexionar, a actuar; nos recuerda que detrás de cada estadística hay una vida, hay una historia, hay una persona que tal vez no encontró el espacio, la escucha o el apoyo que necesitaba, a tiempo».

La concejala destacó que «las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual, afrontan un mayor riesgo de aislamiento, discriminación, sufrimiento emocional y dificultades de acceso a una atención adecuada». Factores todos ellos que incrementan la vulnerabilidad frente a la ideación suicida. Frente a ello, defendió la necesidad de construir «respuestas inclusivas y accesibles que refuercen la autonomía, favorezcan redes de apoyo familiares y comunitarias, y ofrezcan recursos adaptados a cada realidad».

Torres subrayó el papel de los ayuntamientos como primera línea de atención social. Desde Murcia, dijo, la estrategia pasa por un trabajo conjunto con más de treinta entidades y profesionales de la salud mental. En 2023 se puso en marcha la primera estrategia municipal de salud mental, estructurada en cuatro ejes: prevención desde edades tempranas, reducción del estigma, atención específica al riesgo de suicidio y coordinación sociosanitaria con las diferentes administraciones y entidades del Tercer Sector. A ello se suman programas de infancia, accesibilidad, lucha contra la soledad no deseada y atención a colectivos vulnerables como las personas mayores o sin hogar.

La concejala insistió en que los esfuerzos no son aislados, sino parte de una visión de ciudad «más saludable, más sostenible y más inclusiva».

El mensaje final fue claro: «Frente al suicidio, Murcia no mira hacia otro lado, Murcia actúa, Murcia escucha, Murcia acompaña y Murcia cree que toda persona, con o sin discapacidad, tiene derecho a una vida digna y plena y consentida».