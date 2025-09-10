Francisco Lucas acusa a Miras de "alimentar el odio" por eliminar el programa de lengua árabe

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha acusado este miércoles al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, de seguir "alimentando el odio" al eliminar de la oferta lectiva para este curso, por exigencia de Vox, el programa de lengua árabe y cultura marroquí implantado en las aulas murcianas desde 2012.

En su cuenta en la red social X, y en respuesta a una publicación en el mismo sentido de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, el nuevo delegado del Gobierno califica de "otro grave error de López Miras" la suspensión del programa educativo, que inició el expresidente del PP Mariano Rajoy, según recuerda, y del que "también se benefician los españoles en Marruecos". "Crea un problema de inclusión y pone en riesgo la convivencia solo para contentar a Abascal. No ha aprendido nada: sigue alimentando el odio", sostiene el delegado.

La Consejería de Educación ha confirmado a EFE la suspensión de estas enseñanzas, en las que participaban el curso pasado 300 alumnos de todas las etapas pertenecientes a diez centros educativos. En la Región de Murcia se impartía como actividad voluntaria extraescolar en una decena de colegios, y su calendario anual incluía formación en expresión oral y escrita en árabe, así como actividades sobre la relación de España y Marruecos, las principales fiestas y celebraciones nacionales religiosas, o las costumbres y gastronomía marroquíes.

Según educación, este plan de enseñanza se enmarca en el contexto de la colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos, es un programa lingüístico y cultural financiado por el Gobierno de Marruecos (a través de la Fundación Hassan II), coordinado por personal de la Embajada en España y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que se implanta a través de las consejerías de educación. Lo imparten profesores funcionarios marroquíes.

En el curso pasado, el programa se puso en marcha en centros de educación primaria y secundaria de doce comunidades autónomas: Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Iles Balears, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco. Entre sus objetivos figura enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros españoles; proporcionar una formación que permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida; asegurar la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español; fomentar la educación intercultural, desarrollando valores de respeto entre las diferentes culturas, y cooperar con las familias en la comunicación con los centros docentes.