"Debemos formarnos para dejar de ser un factor de riesgo"

El papel de los medios de comunicación en la prevención del suicidio fue la principal reivindicación de Yaiza Perera, coordinadora del proyecto Once Vidas de El Mundo, durante la jornada. La periodista animó al impulso de la conciencia social desde el periodismo al tratarse de una «responsabilidad compartida y un ejercicio de cuidados mutuos».

Con el objetivo de huir del estigma, ese que se traduce en miedo e indiferencia y que supone la primera barrera para la prevención del suicidio, y que además se multiplica en los casos en los que afecta a personas con discapacidad, Perera afirmó que «desde los medios de comunicación debemos seguir formándonos en prevención de suicidio para dejar de ser un factor de riesgo. Además de dar una imagen positiva y esperanzadora de las personas con discapacidad, debemos ser rigurosos, comprensivos y sensibles, y huir del sensacionalismo».

La periodista de El Mundo cerró su intervención dando voz a aquellas personas que no la tienen, «la función más importante de los periodistas». Regino tiene 17 años, quiere ser periodista y es autista, y expresa a través de Perera su deseo de «que nos quieran conocer tal y como somos. Que cuenten con nuestras capacidades. Que nos ayuden a aportar a la sociedad. Que sepan que solo podemos vivir en plenitud con su comprensión, su ayuda y su amabilidad».