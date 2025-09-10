El PP califica de "indecencia moral" que Vox utilice a los menores "para sacar provecho electoral"

El Partido Popular de la Región de Murcia manifestó este miércoles su "rechazo expreso" a lo vivido por la mañana a las puertas de un centro de menores Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, donde se vivieron momentos de tensión entre dirigentes de Vox y Podemos.

"Es vergonzoso e indecente desde el punto de vista político que un partido como Vox haga una convocatoria en la puerta de un centro de menores con el único objetivo de generar tensión social", denunció Joaquín Segado, vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, quien calificó de "enorme irresponsabilidad" que se "se criminalice a niños y a menores que están acogidos en ese centro".

El vicesecretario recordó que "detrás de las puertas de ese centro lo que hay son niños y adolescentes, extranjeros y españoles, que están acogidos ahí porque no tienen un hogar, porque no tienen una familia".

Por este motivo, Segado insistió en que "utilizar a esos menores para sacar provecho electoral es una indecencia política", subrayando que "hay determinadas líneas rojas que en política nunca se deberían traspasar".

"Los espectáculos de Vox demuestran una enorme ausencia de valores y una enorme imprudencia" Joaquín Segado — PP

"Los espectáculos de Vox demuestran una enorme ausencia de valores y una enorme imprudencia; son una grave irresponsabilidad porque ponen en el riesgo la seguridad de las personas", añadió.

Vox no fue el único objetivo de las críticas vertidas desde el PP, puesto que Segado también recalcó que desde su formación rechazan las políticas migratorias del Gobierno de España. "El fracaso de esas políticas ha hecho que nuestro país sea un coladero de inmigración ilegal, un paraíso para las mafias", indicó.

"Vox enciende la hoguera y el Partido Socialista la alimenta con gasolina" Joaquín Segado — PP

Asimismo, arremetió contra el delegado del Gobierno por su "oportunismo político inmoral".

Segado puso un ejemplo muy gráfico: "Vox enciende la hoguera y el Partido Socialista la alimenta con gasolina. Unos y otros están cómodos generando estas situaciones de incertidumbre social y de inseguridad. Se retroalimentan y se nutren de la división y del enfrentamiento".

El PSRM responsabiliza a López Miras En la misma linea que lo denunciado por el PP, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró este miércoles que "hostigar a menores, a niños y niñas, que están en una situación de absoluta vulnerabilidad es inhumano, indecente e inaceptable". De esta forma, desde el PSRM celebran que la "rápida y contundente" actuación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, haya impedido la "concentración ilegal". No obstante, Fernández afirmó que "el responsable de esta situación es López Miras por aplicar las políticas reaccionarias de Vox y alimentar los discursos que ponen en riesgo la convivencia".

Cierre de los centros de menores

Segado criticó también la "ocurrencia última" de Vox de cerrar todos los centros de menores tutelados que existen en la Comunidad, una medida que supondría "poner en la calle hoy a 700 niños y adolescentes; es decir, 700 personas de entre 0 y 17 años".

El PP recuerda que cerrar todos los centros de menores supondría "poner en la calle hoy a 700 niños y adolescentes", con el "grave problema de seguridad" que acarrearía

Estos son los menores que en la actualidad están siendo atendidos en los cuarenta centros de la Región de Murcia. "La atención de esos menores es una obligación legal. No puede ser objeto de discusión. Además, para nosotros, para el Partido Popular, es una obligación moral y humanitaria", subrayó.

"Vox quiere a los menores en la calle, quiere que mañana haya grupos descontrolados de adolescentes y de niños en la calle, adolescentes y niños que hoy están acogidos y recogidos en esos centros. Ponernos en la calle sí que podría suponer un grave problema de seguridad", argumentó el vicesecretario.