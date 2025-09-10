Seguridad
Los 45 municipios de la Región se reunirán la próxima semana para coordinar la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’
El plan contempla la firma de convenios entre ayuntamientos para que agentes de la policía local de un municipio puedan prestar servicio en otra localidad ante situaciones extraordinarias
L.O.
Los alcaldes de los 45 municipios de la Región de Murcia se reunirán la próxima semana para coordinar la implantación de la estrategia integral ‘Región de Murcia + Segura’. Un plan puesto en marcha por el Gobierno regional que supondrá, entre otras actuaciones, la firma de convenios entre ayuntamientos para que agentes de una localidad puedan prestar servicio en otra ante situaciones extraordinarias.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, tras el encuentro que ha mantenido este miércoles con el presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López Abenza.
En concreto, la Comisión de Seguridad de la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’ se celebrará el próximo viernes, 19 de septiembre. Dotado con 120 millones de euros, este plan “nos permitirá llegar hasta los 3.000 agentes de Policía Local”, apuntó Ortuño. También supondrá la puesta en marcha de 20 comisarías móviles para dotar de mayor cobertura a los municipios en eventos y concentraciones ciudadanas, entre otras medidas.
Todo ello “se traducirá en más seguridad en las calles, en los barrios, en las zonas comerciales y en los entornos escolares”, indicó el titular de Emergencias.
Más implicación al Gobierno central
Según el consejero de Presidencia, “la Región de Murcia es una tierra segura, y queremos que lo sea aún más”. Para ello, “la implicación del Gobierno de España es fundamental”. En este sentido, Ortuño recordó que la Región es “la comunidad con menos policías y guardias civiles por cada 100.000 habitantes”.
Ante dicho déficit, “una de las principales tareas que tiene el nuevo delegado del Gobierno es dotar a la Región de Murcia de más efectivos”.
Medidas pioneras para los ayuntamientos
El plan integral ‘Región de Murcia + Segura’ incluye, entre otras actuaciones, la aplicación de un decreto pionero que permitirá a los agentes de Policía Local utilizar nuevos medios de defensa. La norma autorizará a los ayuntamientos a dotar a sus agentes de dispositivos como pistolas táser o JPX, así como de armas largas policiales en unidades especiales de seguridad ciudadana.
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía