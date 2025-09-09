Gambas y coca: el rifirrafe entre Vox y UGT en la Asamblea Regional de Murcia

La comparecencia en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional de la secretaria general de UGT en Región de Murcia, Francisca Sánchez Salmerón, dio este martes más de sí de lo esperado, ya que acabó recordándole a la diputada de Vox el caso de una concejala de este partido que reconoció haber ayudado a su marido a traficar con droga en el municipio madrileño de Parla.

Esta comisión iniciaba el proceso de audiencias legislativas del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa. La que se imaginaba una mañana tranquila, se fue calentando cuando Virginia Sánchez, diputada de la formación de Santiago Abascal en la cámara murciana, aprovechó su turno de palabra para criticar el uso de los fondos públicos que hacen los sindicatos, mencionando algunos de los casos de corrupción que han afectado a UGT a lo largo de los años y llamándoles "apéndice del Partido Socialista".

"Le garantizo que el 0,014% que tiene el sindicato que recoge la Constitución no me lo gasto en gambas, como me imagino que usted no se lo gasta en coca como su edil de Parla", le contestó la secretaria general de UGT. Sánchez se refería al caso de Ana González Martínez, que fue detenida en mayo de 2023 por la Policía Nacional acusada de liderar junto a su marido una red de tráfico de drogas. La exconcejala de Vox aceptó en febrero de 2025 un año y medio de cárcel tras reconocer que ayudó a su marido a cometer estos delitos.