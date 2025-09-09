TIEMPO
Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre
Los avisos de nivel naranja se mantienen activos desde las 12 de este mediodía hasta las diez de la noche
La lluvia seguirá haciendo acto de presencia este martes en la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado sus avisos de fenómenos meteorológicos adversos para este martes y ha emitido aviso de nivel naranja por lluvias (hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora) y por tormentas, con posibilidad de granizo y rachas de vientos fuertes, en el Altiplano y la Vega del Segura
A estos avisos, se suman los de nivel amarillo por lluvia y tormentas (hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora) el Noroeste, el Campo de Cartagena y Mazarrón.
Los avisos se mantienen activos desde las 12 de este mediodía hasta las diez de la noche.
Previsión
Según informa la AEMET, la probabilidad de lluvia para este martes aumentará a un 60%, con una acumulación de 6.1 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C y los 27°C. El viento vendrá del este a 11 km/h, con rachas de hasta 16 km/h. La nubosidad será del 71%, y la humedad alcanzará el 78%. El índice UV será moderado.
