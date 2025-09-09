Casi toda la Región amanece este martes con una calidad del aire desfavorable

La calidad del aire en la Región ha empeorado este martes. La mayoría de estaciones ubicadas en la comunidad registran altos niveles de concentración de partículas de PM10.

La causante de estos niveles tan elevados de PM10 sería una intrusión de polvo sahariano. El caso de Lorca es el más destacable, pues se llegarán a alcanzar hoy los 95 μg/m3 de PM10.

No obstante, tampoco es óptima la calidad del aire marcada en las estaciones de Murcia (86,84 μg/m³ de PM10 en la estación de San Basilio), Campo de Cartagena (88,37 μg/m³ de PM10 en la estación de La Aljorra) y Molina de Segura (76,60 μg/m³), pues presentan igualmente un índice desfavorable.

Salvo en la zona del Valle de Escombreras, todo el territorio regional se encuentra en un índice desfavorable de calidad del aire por el exceso de partículas PM10.

Transporte gratuito en Lorca

Ante esta situación, algunos ayuntamientos de la Región ya están tomando medidas. En Lorca se ha puesto en marcha el Protocolo del Marco de Actuación Municipal ante episodios ambientales de contaminación de NO2 y PM10. En concreto, el promedio diario de PM10 de este lunes en la estación de Lorca fue de 113,27 microgramos por metro cúbico, lo que implica el registro del nivel 3 Alerta establecido en el protocolo marco de PM10 debido a la presencia de masas de aire de origen africano sobre el sureste peninsular desde hace dos días.

Para este martes se prevé que se intensifique nuevamente el episodio de masas de aire de origen africano, pudiéndose registrar concentraciones de polvo en el rango de 5-200 microgramos por metro cúbico. Además, se podría producir depósito húmedo de polvo sobre el sureste peninsular. Por este motivo, el Ayuntamiento de Lorca ha puesto en marcha una serie de medidas para paliar posibles incidencias ante esta situación, entre las que se encuentran la gratuidad del transporte público (autobús urbano) y de las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA en la zona de La Alberca y de Los Ángeles.

Además, llevará a cabo un seguimiento continuo de la evolución de los niveles registrados, aconsejando también a la población a que se mantenga informada de los datos actualizados a través de la web 'https://sinqlair.carm.es/calidadaire/', la página de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Medidas

Ante esta situación, se ha recomendado a la población seguir una serie de medidas de prevención. con el fin de evitar el aumento de estas partículas y proteger la salud, sobre todo de los colectivos más vulnerables como son las personas con enfermedades respiratorias o cardiacas, ancianos y niños.

Entre las medidas figuran no realizar ejercicio físico y/o deporte intenso al aire libre; usar la mascarilla FFP2 y FFP3 para las personas más vulnerables como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario.

Controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético; el uso compartido del coche privado y la utilización del transporte público para los desplazamientos y bajar la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas y edificios públicos son otras de las recomendaciones.

¿Qué son las PM10?

Las PM10, causantes de la mala calidad del aire en la Región estos días, son partículas en suspensión que se encuentran en la atmósfera de forma natural, pero que, además, pueden encontrarse en el polvo, el polen, el hollín, las cenizas y el cemento, entre otros compuestos. Es por esto que la actividad humana puede provocar que los niveles de esta partícula en el aire aumenten y sean peligrosos, especialmente para personas vulnerables y/o con problemas respiratorios.

Aunque en esta ocasión es la intrusión de polvo sahariano la causa principal de que se hayan disparado los valores de esta partícula, la construcción, la quema de combustibles, los incendios y la circulación (especialmente por caminos sin pavimentar) son algunas de las actividades diarias que generan humo o polvo y que, por tanto, hacen incrementar la cantidad de PM10 en la atmósfera.