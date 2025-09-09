La ministra Saiz critica la suspensión de la lengua árabe en las clases murcianas: "Medidas de PP y Vox que siguen calentando el ambiente"

"Torre Pacheco y Jumilla no han acabado. Las medidas del PP y Vox en Murcia siguen señalando, calentando el ambiente, discriminando y atentando contra la convivencia", cuestiona la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un mensaje en la red social X, a raíz de la supresión en los colegios murcianos del programa de lengua árabe. "Primero fueron contra la libertad de culto y ahora contra la lengua", concluye el mensaje de Saiz.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que la Consejería de Educación y Formación Profesional decidió suprimir el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, en el que participaban unos 300 alumnos, en virtud del acuerdo alcanzado por el Gobierno regional y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad correspondientes a 2025.

Una de las condiciones de Vox para apoyar las cuentas regionales era la supresión de este programa educativo. De hecho, el presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, señaló hace unos meses que "en las aulas de la Región de Murcia solo debe implantarse la cultura española".

Aunque esta es solo otra de las ocasiones en las que el Gobierno regional ha 'pasado por el aro' para sacar adelante los presupuestos. En Jumilla se aprobó el pasado mes de julio una moción, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, aunque fue fruto de Vox, que prohíbe todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones, por lo que celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, que se venían celebrando en el polideportivo municipal, vieron como les 'cerraban la puerta'.

También durante el verano, en Torre Pacheco, una agresión a un sexagenario desembocó en altercados, que derivaron en agresiones y amenazas dirigidas especialmente a jóvenes magrebíes.

Cabe destacar también el futuro cierre del centro de menores de Santa Cruz, otra de las condiciones de los de Abascal para apoyar los presupuestos regionales.