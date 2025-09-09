La Manga del Mar Menor, destino clave del Imserso en la nueva temporada

La Manga del Mar Menor volverá a ser el protagonista dentro del programa de turismo del Imserso. Para la temporada 2025-2026, cinco hoteles de esta zona de la Costa Cálida han sido incluidos en la oferta nacional del organismo perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, consolidando a la Región de Murcia como un destino fijo para el turismo sénior.

Los establecimientos seleccionados son el Hotel Cavanna, Hotel Entremares, Hotel AluaSun Doblemar, Hotel Los Delfines y Hotel Las Gaviotas, todos ellos de cuatro estrellas. Estos destinos forman parte del Lote 1 de costa peninsular, adjudicado a la compañía Ávoris, que cuenta con 440.284 plazas de las 879.213 ofertadas en todo el país.

Novedades de esta edición

La nueva temporada llega con varias novedades en el año en que el Imserso celebra su 40 aniversario. La más destacada es la creación de una tarifa reducida de 50 euros para pensionistas con rentas más bajas, es decir, que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social. Las personas que se encuentren en esta situación podrán viajar al mismo precio independientemente del destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

También se permitirá viajar con animales de compañía en los destinos de costa, algo inédito hasta ahora, remarcando desde la institución los beneficios que los animales de compañía aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

Calendario y precios

Este mes el Imserso enviará un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada.

El programa comenzará a comercializarse el 6 de octubre en comunidades como Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto, entre ellas la Región de Murcia, arrancará el 8 de octubre.

Los precios varían según temporada y modalidad. Una estancia de ocho días en la costa peninsular sin transporte parte de 224,63 euros en temporada baja (de noviembre a abril) y de 309,22 euros por diez días con transporte. En temporada alta (octubre, mayo y junio), los precios ascienden hasta 324,36 y 409,22 euros, respectivamente. Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada. Los pensionistas españoles podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada, y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, presentando únicamente el DNI.

Desde el Imserso se insiste en que este programa no solo fomenta el envejecimiento activo y la vida social de los mayores, sino que también se ha convertido en un apoyo clave para el sector turístico, ya que ayuda a mantener la actividad y el empleo durante los meses de menor ocupación.

La puesta en marcha de este programa pretende servir como efecto de arrastre en otros sectores como la restauración y el comercio local en temporada baja, según la institución.