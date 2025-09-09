Izquierda Unida-Verdes denuncia que el Gobierno desvía fondos a la concertada mientras recorta en la escuela pública

Coincidiendo con el inicio del curso escolar 2025-2026, Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia presentó este martes a las puertas de la Consejería de Educación un informe en el que acusa al Gobierno regional de “maquillar” las cifras educativas y desviar fondos hacia la enseñanza privada. El documento, titulado 'Lo que el consejero calla' y elaborado por la Red de Educación de IU-Verdes, señala como principales problemas la falta de recursos en los centros, las ratios elevadas en las aulas, el déficit de infraestructuras y el avance de la privatización del sistema.

“Cada euro que se desvía a la privada es un euro que se roba a la pública”, afirmó Penélope Luna, coordinadora regional de la formación, quien denunció una estrategia “planificada y sistemática” de deterioro de la red pública: “Infraestructuras en ruinas, aulas sin climatización, miles de alumnos en barracones y programas sociales recortados, mientras se multiplican conciertos y subvenciones hechas a medida de la enseñanza privada”.

Como ejemplo, apuntó la expansión de las aulas de 2 años: “Por cada aula que se abre en la pública, se abren cinco en la privada. En solo dos años se han destinado seis millones de euros a centros privados. Es un mecanismo para desviar alumnado y debilitar a la pública desde la primera etapa educativa”. También criticó la eliminación del programa de lengua árabe, vigente desde 2012, que calificó como “una vergüenza y un pago político a la extrema derecha”, al entender que supone “institucionalizar el odio y atacar a miles de alumnos y alumnas de familias trabajadoras”, afirmó Luna.

Por su parte, el diputado autonómico José Luis Álvarez-Castellanos advirtió que “se consolida una red privada-concertada a costa de la pública”. Según los datos aportados por IU-Verdes, en los últimos quince años el presupuesto para la concertada ha crecido un 86% (de 151,7 a 327,8 millones de euros), más del doble que el destinado a la pública, que solo lo ha hecho en un 36%.

Pérdida de grupos

En ese mismo periodo, la enseñanza pública perdió 163 grupos de Infantil, mientras la concertada ganó 42; en Bachillerato se pasó de 17 a 119 grupos concertados; y en Formación Profesional, los grupos privados pasaron de 31 a 233. “El consejero presume de récord presupuestario –1.779,5 millones para 2025–, pero si miramos solo la red pública, el crecimiento real es del 2,5%, por debajo incluso del aumento global del presupuesto regional”, subrayó Álvarez- Castellanos.

El diputado de IU- Verdes denunció además que en los últimos siete años la ejecución de infraestructuras educativas públicas apenas ha alcanzado una media del 45%, lo que ha obligado a iniciar el curso con diez barracones más en ocho centros. En materia de profesorado, recordó que, tras los recortes de 2012, la plantilla pública llegó a perder más de 1.900 docentes, mientras que en la privada y concertada creció un 29%. “Solo en los dos últimos cursos se ha empezado a recuperar gracias al acuerdo estatal para implantar la jornada de 35 horas”, precisó Álvarez- Castellanos.

IU-Verdes también criticó los criterios de las becas de comedor, que fijan un umbral de 11.520 euros anuales para una familia de cuatro miembros, “dejando fuera a miles de hogares en pobreza material severa, cuando el umbral de pobreza del INE se sitúa en 26.656 euros”, explicó el parlamentario.

La formación concluyó reclamando un cambio de rumbo en la política educativa regional. “Cada aula de 2 años que se abre en la privada es una matrícula menos en la pública; cada programa eliminado por exigencia de la extrema derecha es un paso más hacia un modelo de exclusión. Nuestra apuesta es clara: reforzar lo común, lo público y lo que garantiza igualdad de oportunidades”, subrayó Luna.