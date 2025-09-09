El Hotel Cavanna reabre el servicio de restauración tras el cierre cautelar de su cocina

El Hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor, uno de los cinco seleccionados en la oferta nacional del Imserso como establecimiento hotelero para la Costa Cálida en la Región de Murcia, ha reanudado el servicio de restauración tras la intoxicación alimentaria que afectó a más de un centenar de huéspedes hace dos semanas.

El Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones adoptó entonces una medida de prevención y control que incluyó el cierre cautelar de la cocina del hotel, además de ordenar una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias.

La Consejería anunció igualmente que, para asegurar la atención a los clientes durante ese periodo, el servicio de comidas sería asumido de forma temporal por una empresa de catering externa, con el objetivo de mantener la actividad del establecimiento sin interrumpir la estancia de los huéspedes.

Desde el hotel señalan que, tras la aplicación de estas medidas y la recuperación de la normalidad en sus instalaciones, la cocina vuelve a operar a pleno rendimiento desde el 2 de septiembre, ofreciendo de nuevo el servicio de restauración habitual.

La consejería de Salud ha indicado que la investigación sobre el brote continúa en curso, mientras se mantienen las medidas de seguimiento necesarias para la completa seguridad de los clientes.