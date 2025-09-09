Las empresas de medio ambiente defienden el biogás frente a la oposición vecinal y ecologista

La Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA) celebró este martes una nueva edición del Café Ambiental, un encuentro que busca estrechar la colaboración entre el sector empresarial y la administración autonómica. La cita, que fue dirigida por el presidente de la asociación, Daniel Robles, y contó con la participación del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, giró en torno al plan industrial de la Región de Murcia y los retos energéticos y de sostenibilidad que afronta el territorio.

Robles destacó la importancia de estos encuentros para establecer un diálogo “natural y fluido” entre las empresas del sector y la Administración regional.

“El sector ambiental es un sector empresarial muy importante, que genera muchísimos puestos de trabajo y que además es transversal y afecta a otros sectores”, señaló Robles, quien explicó que la sostenibilidad “está presente prácticamente en todo el plan industrial”. AEMA presentó a la Consejería un documento con las fortalezas y amenazas del sector ambiental, y una batería de propuestas que van desde la aplicación de inteligencia artificial en procesos administrativos hasta la participación de esta asociación en el Consejo Regional de Industria.

El suministro energético fue otro de los temas sobre la mesa. Robles reconoció que “la energía es un factor clave de la competitividad; por tanto, el tener energía es fundamental y que además sea barata”. En ese sentido, apuntó que en algunas zonas de la Región se necesitan mayores inversiones, pero también defendió el impulso de energías renovables, como el biogás, “una de las alternativas energéticas que en esta asociación estamos promoviendo” y sobre la que AEMA organizará una jornada específica el próximo 25 de septiembre.

Daniel Robles Brugarolas, presidente de AEMA RM (Asociación Empresas del Medio Ambiente) / Juan Carlos Caval

Robles defendió la importancia del biogás como una de las alternativas energéticas más prometedoras para avanzar en sostenibilidad, competitividad y seguridad energética y subrayó que este tipo de instalaciones encajan plenamente en la estrategia de economía circular y que, además, pueden contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

Preguntado por la oposición vecinal a las plantas de biogás, el presidente de AEMA aseguró que existe “mucho desconocimiento sobre el tema del biogás” y aclaró que estas instalaciones “no crean olores, están solucionando un problema de economía circular con el tema de los residuos” y generan “un valor añadido” al producir un gas renovable que reduce la dependencia energética del exterior.

Falsos gestores de residuos

Otro de los asuntos relevantes que se trataron durante el Café Ambiental fue la preocupación del sector por la existencia de falsos gestores de residuos en la Región de Murcia. Según explicó Robles, estas 'empresas' actúan de manera irregular, sin cumplir con la normativa, lo que genera problemas medioambientales y, además, afecta a la competitividad de las compañías que sí gestionan los residuos de forma adecuada.

En este sentido, Robles valoró positivamente que la Consejería de Medio Ambiente haya decidido reforzar el personal destinado a inspección y control, con el objetivo de detectar y sancionar estas irregularidades. “Nos ha comentado la Consejería que ha incrementado el número de personas en materia de la inspección de este tipo de cosas y vamos a establecer un mecanismo de comunicación, al igual que tenemos con el Seprona, para solucionar este tipo de problemas”, detalló.

Por último, Robles señaló la necesidad de agilizar expedientes administrativos y mostró confianza en que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial permitan avanzar en esta línea. “Sabemos que se está poniendo en marcha y que ahora las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y lo que nos ha estado comentando el director general de la industria, pues se está trabajando en ello y tenemos cierta esperanza”, concluyó.

Café Ambiental organizado este martes por la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA) / Juan Carlos Caval

La Región necesita electrificar más su territorio

Por su parte, Vázquez resumió el encuentro en dos grandes bloques. Por un lado, explicó los avances del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, cuya primera fase preparatoria ya ha finalizado y cuyas acciones concretas se trasladarán en un documento que “dará la luz antes de que finalice el año”. El consejero recordó que la Región de Murcia “es una región industrial”, que genera 88.000 empleos y que supera la media nacional y los objetivos europeos en industrialización. Sin embargo, advirtió de que en los próximos años serán necesarios 60.000 empleos industriales, de los que 15.000 serán de nueva creación y 45.000 corresponderán al relevo generacional, lo que requerirá la cualificación de nuevos trabajadores. Agradeció a AEMA su disposición para colaborar en este nuevo marco laboral.

El segundo gran bloque abordó las necesidades energéticas y la modernización de la gestión ambiental. Vázquez insistió en que la Región necesita electrificar más su territorio, con nuevas conexiones con Castilla-La Mancha y Andalucía, así como dar mayor potencia a subestaciones saturadas, como la del Valle de Escombreras. Recordó que estas infraestructuras ya están recogidas en un documento remitido al Ministerio hace un año y que la administración regional espera concretar en una próxima reunión bilateral.

Asimismo, el consejero informó sobre el desarrollo del plan de choque para agilizar las evaluaciones y autorizaciones ambientales. Detalló que la Consejería ha incrementado plantillas, firmado convenios y lanzado el plan Optimiza, dotado con más de dos millones de euros, que incorpora automatización de procesos e inteligencia artificial para resolver con mayor agilidad los expedientes que no requieren la intervención directa de técnicos. “Este plan ya ha finalizado su primera fase y ya empezamos a implementarlo de forma inmediata”, indicó. Según los datos de la Consejería, la resolución de expedientes ha crecido más de un 50% en comparación con hace dos años, y se espera que el uso de estas nuevas metodologías “permita acelerar todo el proceso” y reducir la burocracia que, en ocasiones, ha retrasado proyectos empresariales.