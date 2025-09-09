Política
Delegación del Gobierno ordena a la Guardia Civil que impida un acto de Vox frente al centro de Santa Cruz
El concejal del Ayuntamiento de Murcia Luis Gestoso publicó un mensaje en redes sociales en el que incitaba a sus seguidores a acudir a una rueda de prensa para "despedir a los menas", aunque desde el partido remarcan que solo han convocado a los medios
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha advertido que la concentración convocada para este miércoles por Vox frente al centro de menores de Santa Cruz es "ilegal" y ha dado a Guardia Civil las instrucciones oportunas para que impida su celebración.
La tarde de este martes, el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, mandó una convocatoria a los medios de comunicación para el día siguiente en la puerta del hogar de protección Rosa Peñas junto a Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y seguridad, así como con otros diputados regionales y concejales del municipio.
Poco después, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia Luis Gestoso publicó un mensaje en redes sociales en el que incitaba a sus seguidores a acudir al acto. "Ven a despedir a los menas de Santa Cruz", señaló.
Francisco Lucas ha manifestado la obligación de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio de interés superior del menor. Recuerda, además, que "dicha convocatoria, que se ha difundido por redes sociales, no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos y, por lo tanto, es ilegal y podría incurrir en un delito de odio".
La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión no ampara una concentración que suponga hostigamiento o señalamiento de colectivos vulnerables o aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas.
Fuentes de Vox consultadas por esta Redacción insisten en que no han convocado ningún tipo de concentración, sino un "canutazo", es decir, un encuentro con los medios de comunicación para ofrecer declaraciones sobre política migratoria. Por tanto, explican que no necesitan ningún permiso para un acto rutinario entre cualquier formación política con periodistas.
Los menores extranjeros no acompañados se encuentran en la diana del partido político de Santiago Abascal y, más concretamente, los que residen en el centro de Santa Cruz, unas instalaciones cuyo cierre se espera que sea inminente, puesto que el PP acordó con Vox a cambio de permitir la aprobación de los Presupuestos de 2025 que lo cerraría antes del inicio del curso escolar, que empezó el pasado lunes.
