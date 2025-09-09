Crean un protocolo asistencial para prevenir el suicidio

La Consejería de Salud presentó hoy el ‘Código Riesgo Suicida’, un protocolo de organización asistencial con el que se pretende prevenir el suicidio entre la población de la Región de Murcia. Se trata de un procedimiento diseñado por profesionales y expertos de la Dirección General de Salud Mental, que dará una respuesta coordinada, rápida y eficiente a las personas en riesgo desde los centros de Salud Mental y los servicios de Urgencias.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, informó este lunes acerca de este proyecto en su visita al Centro de Salud Mental de Caravaca de la Cruz, donde, gracias a una inversión de 50.000 euros del Plan Nacional de Salud, se han habilitado tres consultas para facultativos y personal de enfermería, además de un nuevo espacio específico para la Unidad Infanto-Juvenil.

En su visita, Pedreño explicó que este nuevo protocolo implica mejorar la detección de las personas con tendencias suicidas y dar un tratamiento adecuado y continuado durante el tiempo que los profesionales de Salud Mental consideren necesario.

Una web informa a pacientes y familias sobre los recursos de urgencia disponibles en conductas suicidas

El protocolo está orientado a aquellas personas que hayan realizado alguna tentativa suicida o estén en riesgo de realizarla, con el fin de garantizar la continuidad asistencial de estos pacientes, desde la valoración del psiquiatra hasta el seguimiento desde el centro de Salud Mental, dependiendo de cada caso. El ‘Código Riesgo Suicida’ está incluido en uno de los ejes de la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026, y se empezará a difundir e implantar en la Red de Salud Mental de la Región este mismo mes y progresivamente en el resto de servicios hospitalarios.

Campaña Grita!

Paralelamente a este protocolo se ha creado una web alojada en Murciasalud para informar a pacientes y familiares sobre los recursos de urgencia disponibles en caso de conducta suicida.

En esta línea, Salud ha reeditado y está difundiendo la campaña ‘Grita!’ de prevención de la conducta suicida y sensibilización entre los adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, en colaboración con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) y con el apoyo de Johnson and Johnson. Una unidad móvil itinerante recorre los 45 municipios de la Región de Murcia para acercar la salud mental a los jóvenes.

En la elaboración de la campaña participaron jóvenes con y sin problemas de salud mental, que formaron parte de los grupos de trabajo de donde salieron los mensajes para ayudar a otros jóvenes a romper el silencio ante las primeras señales de malestar. n