La UPCT recibe a 1.200 nuevos estudiantes, la mayor cifra desde 2013

Hacía más de una década que no llegaban a la UPCT tantos nuevos estudiantes como los que comienzan esta semana sus clases y fueron recibidos este lunes en sus respectivos centros docentes para conocer las instalaciones, al profesorado y a los alumnos tutores que les guiarán en sus primeros pasos como universitarios. El número de matrículas de nuevo ingreso en grados, alrededor de 1.300, es el mayor en la Politécnica de Cartagena desde el curso 2013-14.

Los siete centros docentes de la UPCT recibieron este lunes al nuevo alumnado en una jornada de presentación y convivencia.

La vuelta a las aulas en las Universidad Politécnica de Cartagena viene acompañada de un carrusel de actividades formativas, deportivas y de ocio para los estudiantes destinadas a facilitar la integración de nuevos alumnos de grado, impulsar el dinamismo de la vida universitaria en la ciudad y combatir el abandono académico que existe en los primeros cursos.

También se les ha informado del Plan de Acción Tutorial de la UPCT, que cuenta con 75 grupos formados por alumnos tutores y profesores para guiar a los estudiantes de nuevo ingreso y resolver sus dudas sobre cuestiones académicas y de vida universitaria. Hay un 50% más de alumnos tutores que el curso pasado.

Durante los actos organizados este lunes, la UPCT también aprovechó para dar la bienvenida a los 218 nuevos estudiantes de movilidad internacional de este cuatrimestre, entre los cuales la mexicana es la nacionalidad más numerosa.