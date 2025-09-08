UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
La UPCT recibe a 1.200 nuevos estudiantes, la mayor cifra desde 2013
Los 75 grupos de acción tutorial guían a los alumnos de nuevo ingreso para resolver dudas
Hacía más de una década que no llegaban a la UPCT tantos nuevos estudiantes como los que comienzan esta semana sus clases y fueron recibidos este lunes en sus respectivos centros docentes para conocer las instalaciones, al profesorado y a los alumnos tutores que les guiarán en sus primeros pasos como universitarios. El número de matrículas de nuevo ingreso en grados, alrededor de 1.300, es el mayor en la Politécnica de Cartagena desde el curso 2013-14.
Los siete centros docentes de la UPCT recibieron este lunes al nuevo alumnado en una jornada de presentación y convivencia.
La vuelta a las aulas en las Universidad Politécnica de Cartagena viene acompañada de un carrusel de actividades formativas, deportivas y de ocio para los estudiantes destinadas a facilitar la integración de nuevos alumnos de grado, impulsar el dinamismo de la vida universitaria en la ciudad y combatir el abandono académico que existe en los primeros cursos.
También se les ha informado del Plan de Acción Tutorial de la UPCT, que cuenta con 75 grupos formados por alumnos tutores y profesores para guiar a los estudiantes de nuevo ingreso y resolver sus dudas sobre cuestiones académicas y de vida universitaria. Hay un 50% más de alumnos tutores que el curso pasado.
Durante los actos organizados este lunes, la UPCT también aprovechó para dar la bienvenida a los 218 nuevos estudiantes de movilidad internacional de este cuatrimestre, entre los cuales la mexicana es la nacionalidad más numerosa.
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
- En directo: FC Cartagena-Atlético Madrileño
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora