Sube a naranja el aviso por lluvias este lunes en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado sus avisos de fenómenos meteorológicos adversos para este lunes y ha emitido aviso de nivel naranja por lluvias (hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora) en el Altiplano y la Vega del Segura.

A estos avisos, se suman los de nivel amarillo por lluvia (hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora) en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Además, se mantiene el aviso de nivel amarillo por tormentas en todas las comarcas mencionadas.

Los avisos se mantienen activos desde las 12 de este mediodía hasta las nueve de la noche.

Previsión

En el Altiplano y la Vega del Segura se prevé que la precipitación acumulada en una hora sea 30 mm con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

Por su parte, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas esperan una precipitación acumulada en una hora de 25 mm, también probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento.

Por otro lado, el aviso amarillo por tormentas cuenta con una probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento, e indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. "Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual", explica el 112 en un comunicado.