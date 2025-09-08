PSRM: "La historia del PP en la Región de Murcia es una historia de corrupción"

La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, señaló este lunes que la historia del Partido Popular murciano es «una historia marcada por la corrupción».

Cree que la sentencia de la Púnica confirma que «el PP utiliza las instituciones regionales en su propio beneficio y en contra de la ciudadanía, actuando como una auténtica banda mafiosa».

La dirigente socialista subrayó que «la Justicia está dejando claro que el PP en la Región de Murcia es una organización corroída por la corrupción y ha recordado que dos de los cuatro presidentes populares que ha tenido la comunidad están manchados por la corrupción».

De esta forma, recordó que el expresidente Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación y que la Fiscalía pide más de 11 años de prisión y más de 20 de inhabilitación para el expresidente Valcárcel.

Vox, por su parte, denunció que «el bipartidismo lleva una carrera macabra de relevos en contra de los españoles», destacando que tanto Partido Popular como Partido Socialista han utilizado las instituciones «como si fueran su cortijo, olvidando que están para servir a los ciudadanos». En este sentido, remarcaron que «el bipartidismo es sinónimo de corrupción: son lo mismo, hacen lo mismo y viven a costa de los españoles».

Desde el PPRM declinaron realizar declaraciones al respecto.