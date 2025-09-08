Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana

Los principales acusados de la trama Púnica murciana han sido declarados culpables de haber cometido los delitos de fraude y cohecho al haber contratado de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online y han sido condenados a cuatro años de cárcel.

En concreto, el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz; su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la exdirectora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el empresario Alejandro de Pedro; y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso han sido condenados a un año de prisión, inhabilitación especial como autores de delito de fraude y a tres años de prisión por el delito de cohecho.

En este juicio se investigaba si el que fuera consejero de Industria y Turismo durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel y su jefe de gabinete contrataron de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online a través del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, considerados el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, los madrileños Francisco Granados y David Marjaliza.

Durante las sesiones, quedó demostrado gracias a las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro que los acusados se saltaban las reglas de la contratación pública y accedían a contratos con la administración.

(Seguirá ampliación)