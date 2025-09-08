Política
Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
El que fuera consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, su jefe de gabinete, José Fidel Saura, declarados culpables de fraude y cohecho por haber contratado de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online
Los principales acusados de la trama Púnica murciana han sido declarados culpables de haber cometido los delitos de fraude y cohecho al haber contratado de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online y han sido condenados a cuatro años de cárcel.
En concreto, el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz; su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la exdirectora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el empresario Alejandro de Pedro; y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso han sido condenados a un año de prisión, inhabilitación especial como autores de delito de fraude y a tres años de prisión por el delito de cohecho.
En este juicio se investigaba si el que fuera consejero de Industria y Turismo durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel y su jefe de gabinete contrataron de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online a través del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, considerados el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, los madrileños Francisco Granados y David Marjaliza.
Durante las sesiones, quedó demostrado gracias a las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro que los acusados se saltaban las reglas de la contratación pública y accedían a contratos con la administración.
(Seguirá ampliación)
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
- En directo: FC Cartagena-Atlético Madrileño
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora