Nervios y abrazos con los amigos en un inicio del curso con menos pantallas en las aulas de la Región

Abrazos con amigos, sonrisas nerviosas y las anécdotas del verano han protagonizado este lunes la vuelta al cole en la puerta de los centros educativos de la Región.

Pasadas las ocho y media de la mañana llegaba Candela, de 4 años, al CEIP Mariano Aroca junto a su abuela María. Con cara de sueño reconocía tener ganas de empezar, aunque aún le faltan unos días para coger el ritmo de los madrugones a los que había renunciado durante los últimos meses. Al igual que ella, Ariadna aguardaba en la puerta del colegio con su madre Patricia. A Ariadna lo que más le gusta “es ser encargada”, afirma mientras sujeta su nueva mochila. Mientras que ellas saludan a los compañeros, Enzo salía corriendo soltándose de la mano de su padre al grito de “papá, ahí está David”, para ir a abrazar a uno de sus compañeros de Infantil.

La vuelta al cole es toda una experiencia para los alumnos, pero está marcada principalmente por esos reencuentros con los compañeros.

En otra de las puertas de entrada del Mariano Aroca aguardaban minutos antes de las nueve de la mañana los alumnos de Primaria. Allí estaba en grupo Iván, Daniel y Franly, los tres empiezan este lunes 6” de Primaria y todos reconocen que les gustaría “que las vacaciones fueran más largas”. Jugar, el recreo y ver a los amigos es lo que más les gusta de volver al colegio, lo que menos: francés y estudiar.

A unos metros de ellos estaban también, bastante más emocionadas por volver a clase, Lila y Naya, dos hermanas a las que este lunes ha llevado al colegio su abuela. “Teníamos ganas de volver para ver a los amigos y porque este año tenemos una profe nueva y tenemos ganas de conocerla”, reconocen.

En el CEIP Mariano Aroca hay cerca de 700 alumnos de 3 a 11 años y en la última semana el claustro ha estado trabajando para preparar el inicio de este nuevo curso. El primer día serán los tutores los que estén con cada grupo dándoles las bienvenida y explicando el funcionamiento, mientras que mañana martes será cuando se inicien las clases normales, según explica a La Opinión su directora, Inma Zapata.

Este curso 2025-2026 son unos 320.000 estudiantes no universitarios los que se incorporan a las aulas, de los que 145.000 han iniciado hoy sus clases en las etapas de Infantil y Primaria. El resto lo harán a partir de este jueves, 11 de septiembre, cuando abren sus puertas los institutos para acoger a los alumnos de Secundaria y Bachillerato, a los que se sumarán en los próximos días los matriculados en Formación Profesional (FP), Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente.

Según cifras de la Consejería de Educación y Formación Profesional, en el curso que empieza hoy se han matriculado en Educación Infantil (3-5 años) 41.223 alumnos; en Primaria, 101.846; en Secundaria 76.592 alumnos y en Bachillerato 25.398 alumnos.

Entre las novedades del nuevo curso destaca la reducción del uso de dispositivos electrónicos en las aulas con la implantación de la Estrategia de Digitalización ‘Libre’, con la que la Consejería se ha propuesto reducir las pantallas a una hora diaria en Primaria y dos en Secundaria.

La limitación tiene carácter orientativo y se ajustará a la programación didáctica de cada centro, ya que hay asignaturas como robótica, tecnología o informática que necesitarán más tiempo, siempre justificado por el colegio o instituto, y hay alumnado con necesidades educativas especiales que también usan su dispositivo para su desarrollo y para expresarse.

La Consejeria también ha limitado el uso de dispositivos digitales de uso individual en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta cuarto de Primaria con el fin de que los alumnos refuercen las destrezas básicas y adquieran la madurez suficiente para que hagan un uso responsable de estos dispositivos.

29.000 docentes en plantilla

Para el curso 2025-2026 Educación cuenta con una plantilla que supera los 29.000 docentes y aunque en la última semana se han llevado a cabo los últimos actos de adjudicación antes del inicio de las clases este lunes, aún quedan algo más de 150 plazas docentes vacantes, principalmente en ESO y Bachillerato.

El gran llamamiento con 5.500 plazas vacantes se llevó a cabo el pasado mes de julio, quedando 199 plazas sin cubrir. Estas se han ofertado ahora en septiembre, junto a las vacantes que han surgido por bajas o renuncias, lo que ha hecho que aún queden unos 150 puestos vacantes que se volverán a ofertar esta semana.

Además, en esta ocasión las técnicos educativas encargadas de las aulas de 2-3 años se han incorporado antes que otros cursos y han contacto con unos días de margen antes de que lleguen los alumnos más pequeños a clase.

En total, en la primera etapa de Infantil se han incremento de más de 1.000 plazas gratuitas las disponibles para niños de hasta 3 años, hasta superar las 8.700 plazas en colegios públicos, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas, tal y como destaca la Consejería.

Este año el transporte escolar arranca con normalidad, con todas las rutas adjudicadas, para dar servicio a unos 20.000 estudiantes de la Región, lo que hace prever que no se repetirán los problemas vividos hace dos cursos cuando más de cien rutas escolares no contaban con empresa que prestara el servicio, lo que se demoró hasta el segundo trimestre del curso, perjudicando a cientos de familias.

Otra de las novedades se centra en los comedores escolares, que darán servicio en los colegios públicos desde el primer día de clase, por lo que las familias se se podrán beneficiar este mismo lunes del servicio, con el fin de garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar. Además, se pondrán en marcha 12 nuevos comedores, superando los 300 comedores escolares en funcionamiento, con más de 20.000 usuarios

Universidades

Este lunes también inician las clases las universidades públicas de la Región, lo que lleva a que otros 39.000 alumnos de educación superior comiencen sus clases en la Universidad de Murcia (UMU) y en la Politécnica de Cartagena (UPCT), mientras que los más de 22.000 de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) lo harán este miércoles.

Una de las principales novedades es que esta semana regresan al Campus de La Merced los 4.000 estudiantes de las Facultades de Letras y Derecho que tuvieron que dejar el aulario el pasado mes de enero para que se iniciarán las obras de rehabilitación del edificio.