Lucas Jiménez: "Estaríamos dispuestos a pagar las obras de modernización en la cabecera del Tajo"

Un informe del Gobierno de la Comunidad Valenciana concluyó que la gestión en la cabecera del Tajo es deficiente, y que se despilfarran unos 100 hectómetros cúbicos al año, entre otras cosas por la falta de modernización de los regadíos castellanomanchegos...

Ese informe va un poco en la línea de lo que hemos defendido en los últimos años. Aquí se prometieron una serie de obras, en la cuenca receptora, pero también en la cuenca cedente, de modernización (que permitirían ahorrar entre 60 y 100 hectómetros cúbicos) y no se ha hecho nada... Más que despilfarro, quizá se trate de una defectuosa gestión del agua y de los canales por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo...

¿Deberían dar explicaciones desde la CHT?

Yo espero que el presidente del Tajo, que es muy activo y se manifiesta mucho contra el Trasvase, salga a la palestra y dé explicaciones cumplidas de este informe, que de ser cierto, desde luego es muy grave.

Esas obras de modernización en cabecera, ¿sería una cuestión vital para los intereses de los regantes del Levante?

Evidentemente, mira, sin preguntar a mi asamblea, sin preguntar a las comunidades de regantes, sin preguntar a las organizaciones, creo que el sector del Levante estaría dispuesto a pagar los más de 60 millones de euros que cuestan esas obras. Si el Estado, como parece ser, no tiene dinero y no está invirtiendo lo que prometió... Nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo económico más si nos aseguran que 100 millones de metros cúbicos van a bajar...Creo que aquí el Estado no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, ¿no?

La pinza del recorte del Trasvase y las aguas subterráneas afectará al 35% del regadío del Segura

Al hilo de esto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado recientemente que su intención es aumentar las zonas de regadío de esta comunidad en 25.000 o 30.000 hectáreas. ¿No se contradice esto un poco con ese debate de que no hay agua para todos?

Creo que hay agua para todo, para todos los regadíos, pero hay un serie de regadíos que están funcionando desde hace muchos años y tienen derechos preexistentes a la generación de nuevos regadíos... Esto tiene que ver mucho con ese borrado que pretende hacer Emiliano García Page, a quien yo sigo llamando el gran independentista hídrico del país, es decir, el Puigdemont hídrico del país, de algo que se llama la ‘unidad de cuenca’ de las confederaciones hidrográficas. Quiere llevar a la gente a la confusión de que la cuenca del Tajo o cualquier cuenca que atraviesa Castilla-La Mancha pertenece a los habitantes o a la organización política de Castilla-La Mancha, pero esto no es así. Hay unos agricultores que son del Levante que tienen tanto derecho al agua excedentaria del Tajo como pueda tenerlo un castellanoleonés o un castellanomanchego. Entonces, me parece incongruente que estén aduciendo cambio climático, escasez de medios y por otro lado estén propugnando ampliar regadío que no se está cultivando en la actualidad.

¿El recorte del Trasvase sin alternativas claras a corto plazo qué impacto puede tener en la Región de Murcia?

Hay dos amenazas que se ciernen sobre el regadío, una de ellas es el recorte al Trasvase, que va a afectar al 50% del regadío , y las consecuencias directas dependerá de las circunscripciones de cada una de las comunidades de regantes. Hay comunidades donde la presencia del Trasvase es vital, como Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, una de las más grandes del mundo, o la del Campo de Cartagena la mayor de Europa por extensión, ahí los daños van a ser devastadores.

Vamos a ir a Madrid, a Bruselas, pero de momento no habrá manifestaciones masivas

Entiendo que la otra amenaza, de la que quizá se habla menos, es el recorte en las aguas subterráneas...

Es patente porque está en el plan de cuenca, que nos habla de una reducción del 50% en los recursos subterráneos. Esa pinza de llegar a producirse podría afectar al 35% del regadío de la cuenca del Segura. Eso es un agujero negro de consecuencias muy importantes. En ese agujero al abismo se va a ir mucha masa laboral y habrá daños medioambientales como prevé el propio Ministerio en su planificación de cuenca. Pero los efectos perjudiciales pueden ser mucho mayores...

¿A qué se refiere?

Cuando hablamos de un recorte de 105 hectómetros cúbicos estamos hablando de la media de las aportaciones, pero si nos vamos a dos o tres años consecutivos de malas aportaciones y entramos recurrentemente en el nivel cero , ya no hablaremos de una afección sino de desaparición.

Una de las últimas sentencias del Supremo sobre el plan del Tajo habla, según cierta interpretación desde Castilla-La Mancha, de la necesidad de no retrasar hasta 2027 los caudales ecológicos, sino de aplicarlos ya y por tanto ejecutar el recorte máximo al Trasvase. Lo último que sabemos es que el Ministerio iba a pedir una aclaración de sentencia al tribunal. ¿Sabemos algo nuevo sobre esto?

Hay un silencio absoluto sobre este tema, no sé por qué. Lo que creo es que todos están esperando a que haya una respuesta a alguna de las tres sentencias que están pendientes de resolver contra el plan del Tajo. También hay otro recurso contra el plan de los pueblos ribereños porque creen que el recorte se ha quedado corto...

Tampoco se ha vuelto a hablar de ese borrador de real decreto que incluía las nuevas normas de explotación. Se hizo público un documento que esbozaba los planes del Ministerio, pero poco más se sabe...

Es un silencio clamoroso, por parte de todos, y no sé bien a qué responde...

Emiliano García Page es el gran independentista, el Puigdemont hídrico de España

Cree que podemos parar el hachazo al Trasvase tal y como pretende el Gobierno de España. ¿Qué opciones nos quedan?

Te voy a decir las opciones que tenemos. Como la planificación hidrológica fue tan jodidamente política, tan mal hecha, empiezan a surgir sentencias que ponen duda algunos aspectos de esa planificación; hay una, por ejemplo, que dice que el plan no tiene en cuenta las necesidades hídricas de los cultivos de pistacho en alta... Y por lo tanto puede ocurrir que haya sentencias que cuestionen la planificación y que el Ministerio haga lo que hizo ya en 2019: confiar todo al siguiente ciclo de planificación. También puede ocurrir que se determine, como quieren algunos, que hay que aplicar ya los caudales ecológicos, por lo que se constataría que la planificación está mal hecha y por tanto se debería sacar un nuevo real decreto de planificación; para aplicar esos caudales se exigiría una modificación de la legislación del Trasvase, es decir, que tendría que someterse a la aprobación del Congreso y abrir así el melón político, ¿y qué puede pasar ahí? Pues nadie lo sabe.

¿Tenéis esperanzas con la respuesta a vuestro recurso contra el plan del Tajo?

Yo sí, tengo esperanzas, por lo que te he comentado, todo se ha hecho tan mal que no me extrañaría que el Supremo diga que hay devolver el plan a la casilla de salida y hacerlo bien. Es posible que esto no se produzca, pero en cualquier caso, todo esto tendrá que pasar por el Parlamento.

¿Estáis preparando, como decían los agricultores murcianos, un ‘otoño caliente’ de protestas y movilizaciones?

Queremos visitar Bruselas, al Gobierno central, en la Delegación del Gobierno o en Madrid. De momento, vamos a emplear una fórmula no masiva, sino selectiva, de visitas. No pensamos en manifestaciones masivas, por el costo que tiene, y porque generas expectativas en la gente que luego no se producen, pero bueno, no descartamos nada. Lo que sí queremos es que se implique la sociedad civil y generar mucha presión.

Los regantes reclaman un pacto estable y duradero

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura echa de menos un compromiso explícito de las formaciones políticas nacionales con el Trasvase, a pesar del apoyo que, asegura, recibe a nivel regional.

Un caso paradigmático lo representa el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a pesar de haber visitado en innumerables ocasiones la Región, no ha querido ni tan siquiera nombrar el Trasvase Tajo-Segura. En sus declaraciones sobre la cuestión del agua y los futuros recortes suele limitarse a repetir una y otra vez que cuando gobierne pondrá en marcha un Plan Nacional del Agua, algo que también considera esencial Jiménez.

El presidente del Scrats critica que, pese a la importancia estratégica del agua para el desarrollo agrícola e industrial de varias regiones, las fuerzas políticas nacionales siguen sin lograr un acuerdo estable que evite la incertidumbre cada vez que cambia el Gobierno. «Hace falta un pacto nacional por el agua, porque buena parte de los lodos en los que nos movemos forman parte de esta situación de que, como país, no hemos sabido afrontar una postura ecléctica en torno al agua», asegura.

Para Jiménez, mientras persistan los «posicionamientos radicalmente opuestos» entre partidos, será muy difícil resolver el problema. «La alternancia de poder es permanente, a veces con coaliciones inverosímiles, y es muy difícil alcanzar algo si no hay un verdadero quórum, un pacto de Estado».

«Duplicar el agua desalada es duplicar el precio»

Sobre el futuro del uso de agua desalada en el regadío, Lucas Jiménez reconoció que, aunque en la actualidad la desalación es un complemento, podría llegar un momento en que se convierta en algo más importante para la agricultura. «El cambio climático en el horizonte de 2050 traerá lo que tenga que traer, y nos tendremos que adaptar, pero será el cambio climático el que lo dicte, no los cambios políticos», dejó caer el presidente del Scrats.

En cualquier caso, subrayó que el verdadero debate no está en la procedencia del agua, sino en su viabilidad. Según explicó, a los regantes no les importa de dónde proceda el recurso siempre que pueda obtenerse en condiciones físicas y económicas adecuadas.

En este sentido, puso como ejemplo que de poco sirve duplicar la capacidad de una gran planta desaladora si no existen las conexiones necesarias para llevar esa agua a las zonas de cultivo. Además, advirtió que los retrasos y la falta de planificación en esas infraestructuras convierten las promesas políticas en algo «que suena a cuento chino», y que desde luego no soluciona los graves problemas que generará la fuerte disminución de las transferencias de agua a corto y medio plazo.

Otro punto crítico es el coste. Jiménez recordó que las comunidades de regantes funcionan con presupuestos muy ajustados y que duplicar o triplicar el volumen de agua desalada podría implicar un incremento equivalente en el precio, algo que muchas explotaciones agrícolas no podrían asumir.

Señaló que incluso con apoyo de energías renovables como la fotovoltaica, la viabilidad económica del regadío estaría en riesgo si no se garantiza un precio asumible para el agricultor.