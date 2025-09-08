Educación suprime el programa de Lengua Árabe en la Región

Los más de 300 alumnos extranjeros que se venían beneficiando en la Región de Murcia del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que ofertan el Ministerio y la embajada de Marruecos desde 2012 ya no tendrán acceso a este recurso en la Comunidad.

Así lo ha confirmado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, a preguntas de La Opinión en el acto de inicio del curso que se ha celebrado en el CEIP San Pablo de Murcia y en el que ha estado acompañado por el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Los mediadores que trabajan con el alumnado ya comenzaron a trasladar la semana pasada a varios colegios de El Palmar la decisión de la Consejería de cancelar el programa, plegándose así a las exigencias de Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad y siguiendo los pasos de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este verano anunció también la cancelación del plan de Lengua Árabe en su autonomía, tal y como adelantó esta Redacción.

Este lunes lo confirmaba el consejero al ser preguntado por el tema, aunque se ha resistido a decirlo directamente. “Tenemos la voluntad de hacer cumplir el acuerdo de presupuesto, lo que consideramos que es beneficioso para la comunidad educativa”, sostiene Marín. Quien al ser repreguntado por si esto supone que no se impartirá el programa indicaba que “está clara” cuál es la respuesta.

Solo unos meses antes, el titular de Educación defendía el Programa de Lengua Árabe en la Asamblea Regional llegando a decir que “defendemos una educación basada en el respeto a la diversidad y en el fortalecimiento de los valores democráticos”. Pero esta defensa ha cambiado con las exigencias de Vox, que también está empeñado en el cierre de los centros de atención a menores migrantes en la Región de Murcia.

Este proyecto viene funcionando en la Región de Murcia desde el año 2012 a través del Ministerio de Educación respaldado por el Convenio de Cooperación Internacional entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos de 1980, en vigor desde 1985 y desarrollado desde 2012. Incluso estuvo en marcha durante el Gobierno de coalición con Vox.