La cuenca del Segura roza el nivel de alerta y la CHS pide reducir consumos

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha advertido que el subsistema cuenca, que junto al subsistema trasvase conforma la cuenca del Segura, se aproxima al nivel de alerta por escasez de agua, según los últimos datos del índice de escasez del Segura con fecha 1 de septiembre.

El sistema cuenca se encuentra actualmente en nivel de prealerta, con un índice de 0,348, solo 0,048 puntos por encima del umbral de alerta. Por su parte, los índices del sistema trasvase (1,0) y del sistema global (0,674) se mantienen en parámetros de normalidad, lo que descarta, de momento, una declaración de excepcionalidad en el conjunto de la cuenca, tal como establece el Plan Especial de Sequía (PES).

La CHS ha hecho un llamamiento a todos los usuarios para contener los consumos, especialmente en este último tramo del año hidrológico, con el fin de garantizar el suministro en los próximos meses. Actualmente, la escasez afecta sobre todo a las Unidades Territoriales II y III, correspondientes a la cabecera y la margen izquierda del río, mientras que el resto de unidades mantienen una situación de normalidad.

Gráfica ofrecida por la CHS sobre el índice de Escasez del subsistema de cuenca en los últimos años. / CHS

Aunque la CHS asegura que, de mantenerse el consumo controlado, podrá atender las demandas de regadío e industriales hasta final de septiembre sin aplicar restricciones, advierte que el volumen de agua embalsada en la cuenca es de 46 hectómetros cúbicos, muy cerca de los 40 hm³ considerados como “embalse muerto”, en el que solo se permiten usos ecológicos.

El organismo de cuenca subraya que el abastecimiento humano no se verá afectado ni en lo que queda del año hidrológico (que finaliza el 30 de septiembre) ni, en principio, durante los próximos meses del nuevo periodo. Sin embargo, insiste en la necesidad de ajustar los consumos de regadío a los desembalses autorizados por la Comisión de Desembalse, con el objetivo de mantener un volumen adecuado de reservas para afrontar el inicio del nuevo ciclo.