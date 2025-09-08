Los bomberos forestales toman las calles de Murcia para exigir mejores condiciones laborales

Murcia vivió este lunes una nueva jornada de protestas protagonizada por los bomberos forestales. El colectivo, que denuncia “años de precariedad laboral” y una “privatización injustificada” del servicio, se concentró en el centro de la ciudad para exigir mejoras salariales, estabilidad y la ampliación de las plantillas.

La manifestación, convocada por Comisiones Obreras, reunió a brigadistas de distintos puntos de la Región. Según explicó Juan Botella, secretario de Acción Sindical de CCOO, los bomberos forestales sufren “una marginación social y emocional” pese a ser un servicio esencial. Botella denunció que, a día de hoy, los trabajadores perciben apenas “un euro al día como plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad, lo que supone unos 29 euros al mes”. Además, el personal debe permanecer localizable durante 16 horas fuera de su turno, por las que se abonan únicamente 48 céntimos la hora.

“Nos tienen secuestrados por 48 céntimos la hora a media hora de nuestra base; horroroso”, señaló Botella, quien recordó que la Región de Murcia es “un polvorín” debido a la sequía prolongada, la emergencia climática y el incremento de incendios fuera de temporada.

El colectivo reclama, además, un incremento de efectivos. Según explicaron, en la actualidad trabajan "en la extinción de incendios y en labores de prevención entre 60 y 70 personas en toda la región, lo que consideran insuficiente para cubrir emergencias y turnos de descanso, "por no hablar de las bajas laborales o las excedencias". “Hay momentos en los que hemos acudido a incendios siendo tres personas”, advirtió Botella, que pidió un mínimo de tres bomberos por brigada para poder garantizar tanto la conciliación familiar como una respuesta eficaz ante emergencias.

A estas reivindicaciones se suma la exigencia de que el servicio deje de depender de una empresa privada y pase a ser cien por cien público, como ocurre en la mayoría de comunidades autónomas. “Las únicas tres comunidades autónomas que están privatizadas son Castilla y León, Madrid y Murcia. El resto o es personal de la administración o laboral, algunos incluso funcionarios”, explicó el representante sindical.

Juan Pedro Cornejo, delegado de CCOO, coincidió en que la situación es “abusiva” y recordó, al igual que Botella, que los complementos salariales son “ridículos” en comparación con otros servicios de emergencias.

El delegado denunció también que la privatización y la falta de negociación generan miedo entre el personal, lo que dificulta la movilización. “Hay mucho miedo, muchísimo miedo. Hay gente que, por temor a represalias, ni siquiera se ha atrevido a venir hoy”, señaló, aludiendo a trabajadores de centros de coordinación que no participaron en la protesta.

Las movilizaciones continuarán en los próximos días. El colectivo ha anunciado nuevas manifestaciones los días 11, 15 y 19 de este mes, así como concentraciones periódicas todos los viernes a partir de octubre, hasta que se atiendan sus demandas. Paralelamente, Comisiones Obreras solicitará una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para exponer de primera mano sus reivindicaciones.

En la manifestación participaron representantes de partidos políticos como PSOE, Podemos e Izquierda Unida, que expresaron su apoyo al colectivo. También se han adherido a las movilizaciones los sindicatos USO y SITRAS.

Los bomberos forestales insisten en que sus reivindicaciones no son solo laborales, sino también en defensa del patrimonio natural de la región. “El monte es de todos, la naturaleza es de todos. Si queremos cuidarla, primero hay que cuidar a quienes la protegen”, concluyó Botella.

Miembros del sindicato de CCOO en la protesta durante su recorrido por la calle Trapería de Murcia. / Israel Sánchez

La Comunidad anuncia negociaciones en breve

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, aseguró que "en las próximas semanas" comenzarán las reuniones para llegar a un nuevo acuerdo con los principales sindicatos. Esas negociaciones servirán, explicó, para fijar las condiciones que va a tener luego la licitación, (la actual se extiende hasta el año 2027). "Avanzaremos seguro en mejoras en este nuevo acuerdo", señaló el consejero. Por otra parte, recordó que el Gobierno regional ha sido siempre sensible con un sector tan importante en la Región de Murcia como el de los bomberos forestales, al que además reconoce su entrega y vocación. Prueba de ello es que la Región de Murcia fue la tercera en España —tras Castilla-La Mancha y La Rioja— en haber dado el reconocimiento a la categoría de Bombero Forestal, por acuerdo en 2023, a todos los trabajadores del servicio, tal y como aparece en el convenio del sector publicado en el BORM. También puso como ejemplo de este compromiso con el servicio que en el último contrato se consiguieron ciertas mejoras salariales, de conciliación laboral y se aumentó el tiempo de contratación un 20 por ciento.

De forma paralela, destacó que el Gobierno regional tiene desplegados más de 500 efectivos diarios en el operativo diseñado para la prevención y lucha contra incendios forestales, que dispone de un presupuesto de cerca de 28 millones de euros. Subrayó la inversión de 16 millones de euros destinada a las Brigadas Forestales; los 3,6 millones de euros para financiar los medios aéreos —una brigada helitransportada, tres helicópteros de extinción y otro en labores de coordinación y vigilancia— y los convenios de vigilancia móvil (337.000 euros) con los distintos ayuntamientos.

Este año, recordó, se han incorporado dos nuevos camiones de extinción, con capacidad cada uno para 4.000 litros. "Este hito inicia la renovación de la flota actual, y le seguirán otros dos ya contratados, y que se incorporarán a finales del 2026", añadieron fuentes de la Consejería.

"Este dispositivo no se rebaja en verano, como se ha insinuado desde algunas fuentes, sino que se refuerza. Además, el operativo se mantiene durante todo el año, a diferencia de otras comunidades autónomas. Este operativo es de los más efectivos de España, ya que de todos los conatos de incendio se consigue que apenas un 9% deriven en un incendio, consolidando la tendencia de los últimos años en cuanto a descenso de superficie afectada por estos eventos", señalaron desde la Consejería.

PSOE y Podemos, en la manifestación

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, exigió al Gobierno regional que cumpla y desarrolle la ley de bomberos forestales y deje de privatizar servicios públicos tan importantes como el de la extinción de incendios forestales. “Esto se tiene que hacer desde la administración y no privatizando estos servicios y beneficiando siempre a las mismas empresas, que lo único que hacen es venir aquí a ganar dinero precarizando los servicios y las condiciones laborales de las personas que se juegan la vida extinguiendo incendios”, indicó.

Fernández, que participó en la manifestación, afirmó que "ya está bien en esta Región de que la gente tenga que salir a la calle a exigir que se cumpla la ley” y recordó que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado varias iniciativas en este sentido, también para que el consejero explique la situación de los servicios de prevención.

La diputada regional socialista, Carmina Fernández, junto a otros cargos y concejales del PSOE en la movilización de los bomberos forestales. / Israel Sánchez

“La Región de Murcia es el origen de todo este tipo de políticas de privatización y deterioro de los servicios públicos. Es la cuna de la empresa que están ostentando el servicio de prevención y extinción de incendios forestales en España, la misma empresa que está en Castilla y León y en otras comunidades autónomas que ya hemos visto cuál ha sido el resultado este verano”, ha indicado.

El secretario de Comunidación de Podemos, Víctor Egío, en la plaza Santo Domingo, junto a los bomberos forestales. / Podemos

Por su parte, el secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, también defendió que el servicio “sea de gestión cien por cien pública, frente a una privatización que solo ha supuesto precariedad para estos trabajadores”. El contrato actual con Orthem, filial del grupo Hozono Global, finaliza en 2028, pero desde Podemos quieren que se den pasos para la recuperación del servicio por parte de la Comunidad Autónoma cuanto antes. Sobre los salarios denunció que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, “a pesar de la peligrosidad de su tarea”. Además, pidió el aumento de la plantilla, “que son muy escasas y hacen que estos trabajadores no tengan prácticamente derecho a la conciliación”. Por último, el portavoz morado anunció que desde el grupo parlamentario Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde llevarán “las demandas de los bomberos forestales a la Asamblea Regional en cuanto PP y Vox desbloqueen la Asamblea y pueda empezar el curso legislativo”.