Los bomberos forestales salen a la calle en Murcia

Los bomberos forestales de la Región de Murcia recorren este lunes a las calles de Murcia para mejorar sus condiciones laborales en el inicio de un calendario de protestas convocadas por el sindicato CCOO.

En concreto, los días 8, 11 y 19 de septiembre las movilizaciones recorrerán desde la plaza Santo Domingo hasta la Consejería de Medio Ambiente, y el 15 de septiembre la concentración será frente al Palacio de San Esteban.

Según explicó el sindicato, la falta de respuesta de la Consejería de Medio Ambiente a las peticiones planteadas en una reunión mantenida recientemente, así como la negativa de la empresa concesionaria a negociar cualquier mejora hasta la publicación de un nuevo pliego de condiciones, obliga a llevar estas reivindicaciones a la calle.

Entre las demandas que motivan estas acciones se encuentran el desarrollo de la Ley de Bombero Forestal dentro del ámbito de la Comunidad, incluyendo la aplicación de la segunda actividad; la mejora de la conciliación de la vida personal y laboral mediante «un cuadrante justo»; la ampliación de la plantilla para reforzar el servicio y garantizar la calidad de la respuesta; el incremento de las retribuciones para que estén en consonancia con las funciones y la categoría profesional del personal; la gestión pública directa del servicio como garantía de estabilidad y calidad frente a la precariedad derivada de la privatización; y unas condiciones de trabajo dignas para todo el personal implicado

CCOO hizo además un llamamiento al resto de organizaciones sindicales con representación en el sector, para que se sumen a la convocatoria; de momento se han adherido SITRAS y USO. Desde CCOO consideran que estas movilizaciones son indispensables para avanzar en las mejoras que el colectivo viene solicitando desde hace tiempo y anima a todos los trabajadores a participar con su presencia y su voz en las protestas programadas este mes.

El convenio actual de los bomberos forestales en la Región de Murcia, en vigor desde enero de 2023 y con una duración de cinco años, ya incluyó mejoras salariales y de conciliación laboral, según fuentes del Ejecutivo autonómico. Entre ellas, se contempló un incremento global del 20% en las remuneraciones, la ampliación de los contratos de las brigadas forestales de 10 a 12 meses —lo que supuso alcanzar el pleno empleo— y la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales para favorecer la conciliación familiar.

Desde el Gobierno regional subrayaron en su momento que la negociación del próximo convenio corresponde a las empresas y trabajadores del sector, y no a la administración autonómica. Asimismo, señalaron que aún está pendiente que el Gobierno central fije los criterios para la jubilación anticipada (una de las demandas) de estos profesionales, con casi un año de retraso.

En cuanto a la demanda sindical de que el servicio pase a ser gestionado directamente por la administración, el Gobierno regional aclaró que actualmente no está «en manos privadas», sino que funciona mediante una licitación pública, como ocurre con otros servicios esenciales. «En este momento no hay razones que replanteen esta situación», indicaron.