Arranca el curso en la UMU, con la vuelta de 3.800 alumnos al Aulario de La Merced

La Universidad de Murcia abría este lunes sus puertas a sus casi 33.000 estudiantes de grado, máster y doctorado (seis mil de nuevo ingreso en grado), que arrancan el curso 2025-2026 con la reapertura del Aulario del Campus de La Merced tras unas obras de renovación que lo mantuvieron cerrado durante el segundo cuatrimestre del pasado curso y que obligó al traslado de 3.877 estudiantes, principalmente al Campus de Espinardo.

Todos esos estudiantes pudieron volver ayer a sus aulas habituales, instalaciones que visitó el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, junto al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para conocer el resultado de los trabajos, que abarcaron la reforma completa de las zonas comunes, con el cambio del suelo, la pintura, la modernización de aseos, la sustitución de la iluminación, la renovación de la instalación eléctrica y un sistema de renovación de aire.

El rector destacó que estas obras, llevadas a cabo por el vicerrectorado de Infraestructuras con una subvención de la Consejería procedente de fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «responden a la necesidad de mejorar las condiciones de las instalaciones universitarias, adaptándolas a los estándares de confort y eficiencia energética».

La renovación de los equipos e instalación supondrá un ahorro energético aproximado del 30%

En la remodelación del aulario se ha llevado a cabo la sustitución de la iluminación interior por dispositivos de bajo consumo y la instalación de un nuevo sistema de ventilación de alta eficiencia energética con el que se reducirá el uso de los equipos de refrigeración y calefacción existentes en el edificio. Los equipos instalados disponen de un sistema denominado free cooling o enfriamiento gratuito, que consiste en emplear el aire exterior para refrigerar las aulas y el interior del edificio cuando la temperatura exterior es menor que la del local.

Los climatizadores también poseen recuperadores de calor de alta eficiencia del aire expulsado, lo que también reduce el consumo de energía en el uso de la calefacción. La intervención va a suponer un ahorro energético de aproximadamente un 30% al aumentar la ventilación de los espacios interiores.

El importe de licitación fue de 883.345 euros, con una adjudicación de 596.568 euros y una subvención de 277.450 euros de los fondos Next Generation, gestionados por la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Universidades e Investigación.

Estas actuaciones también suponen una mejora en la calidad del aire y en las condiciones higiénico-sanitarias para el bienestar de la comunidad universitaria.

Acto de apertura del curso

El rector Luján aprovechó el acto de reapertura del Aulario de La Merced para anunciar que la inauguración oficial del curso académico de las universidades públicas de la Región tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en el Paraninfo de La Merced, que durante el pasado año curso fue sometido a una profunda remodelación.