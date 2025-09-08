Ángeles Fernández: "La fisioterapia es clave para lograr un envejecimiento activo y saludable"

Hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y, coincidiendo con esta fecha, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia organiza la III Semana Regional de la Fisioterapia. ¿Qué nos puede contar sobre vuestra ‘semana grande’?

Este año, la Semana Regional de la Fisioterapia será del 4 al 12 de septiembre con actividades para todos los públicos. Hoy estaremos en un stand en los Huertos del Malecón donde fisioterapeutas y estudiantes de la UMU y la UCAM ofrecerán consejos de salud y repartirán ‘fisiopremios’ a los participantes. Además, mañana y el jueves organizamos los talleres gratuitos ‘Encuentros con la Fisioterapia’ en el Cuartel de Artillería, dirigidos especialmente a personas mayores. Queremos fomentar un envejecimiento activo y saludable, así que animamos a nuestros mayores a pasar un buen rato y asistir con ropa cómoda para poder participar. Del 1 al 15 de septiembre, la Consejería de Salud se vestirá de azul, iluminando el pórtico de su edificio y desplegando una lona conmemorativa por el Día Mundial de la Fisioterapia. Para cerrar la semana, el viernes 12 celebraremos el tan esperado FisioFest; esta tercera edición tendrá lugar en el Auditorio Parque Fofó, con música en directo, DJ, sorteos, glitter bar, toro mecánico, comida y bebida. Será una gran fiesta, abierta a todo el público, para celebrar el Día Mundial de la Fisioterapia y dar visibilidad a nuestra profesión.

Este año el lema del Día Mundial es ‘Fisioterapia y actividad física para un envejecimiento saludable’. ¿Por qué es tan importante hablar de ello?

Porque, aunque vivimos más años que nunca, no siempre con la calidad de vida que deseamos. La fisioterapia es clave para lograr un envejecimiento activo y saludable. Ayuda a los mayores a ganar movilidad, fuerza y autonomía; de ese modo prevenimos la fragilidad y las caídas, mejorando su calidad de vida. Con ejercicio guiado por fisioterapeutas, las personas mayores pueden mantenerse independientes por más tiempo. Queremos que la sociedad comprenda que la fisioterapia no sirve solo para tratar lesiones puntuales, sino para acompañar a las personas en todas las etapas de la vida. Cuidar de la salud desde la infancia hasta la edad avanzada significa que nuestros mayores vivan más y, sobre todo, vivan mejor.

En la Región se habla mucho de la situación laboral de los fisioterapeutas. ¿Cómo definiría esa situación actualmente, tanto en la sanidad pública como en la privada?

Lamentablemente, la situación es muy preocupante. El convenio laboral de los fisioterapeutas lleva años sin actualizarse, así que muchos compañeros, a pesar de su alta formación universitaria y de los cursos de especialización que hacen continuamente, cobran solo el salario mínimo. Esto es indignante e inaceptable. En el ámbito de la sanidad pública, faltan plazas de fisioterapeutas en todas las áreas de salud; los contratos suelen ser precarios y la plantilla es claramente insuficiente para la demanda real de pacientes. El resultado es que los fisioterapeutas trabajan sobrecargados y los ciudadanos no reciben la atención que necesitan. En general, somos una de las profesiones sanitarias peor reconocidas laboral y económicamente.

¿Qué consecuencias tiene esa precariedad laboral para la atención sanitaria de los ciudadanos?

La falta de recursos y de personal suficiente impacta directamente en la calidad de la atención recibida. Cuando no hay fisioterapeutas suficientes, los pacientes tienen que esperar más tiempo para recibir los tratamientos. Eso puede hacer empeorar sus dolencias o incluso provocar que aparezcan nuevas lesiones por no corregir a tiempo sus patologías. La sobrecarga de trabajo para los profesionales también influye: un fisioterapeuta no puede atender con la misma dedicación a varios pacientes a la vez, por lo que las sesiones son más breves o se posponen. En resumen, la precariedad laboral provoca demoras en la atención, desgaste en los profesionales y una menor eficacia del sistema sanitario. Al final, los ciudadanos sufren las consecuencias con más dolores, caídas entre mayores o retrasos en recuperar su salud.

¿Cuál es el mensaje que queréis trasladar a las administraciones?

A las administraciones, que la fisioterapia es fundamental para la salud de la población y que deben invertir en ella: actualizar el convenio colectivo del sector privado, aumentar las plazas en los hospitales y centros públicos. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Nuestro trabajo es esencial para prevenir problemas de salud y mejorar la calidad de vida, así que es injusto que la fisioterapia esté tan ‘a la cola’ en reconocimiento laboral y económico.

¿Qué pasos está dando el Colegio de Fisioterapeutas para revertir esta situación laboral?

El Colegio lleva tiempo movilizándose y presionando a las administraciones. Estamos en contacto permanente con los sindicatos y con la Consejería de Salud, y en septiembre se retomarán las reuniones con demandas claras: la actualización urgente del convenio colectivo, salarios dignos acordes con nuestra formación y la creación de más plazas de fisioterapia en la sanidad pública. No vamos a abandonar esta lucha hasta que se reconozcan los derechos laborales de nuestro colectivo. Creemos en la unidad del gremio y seguiremos alzando la voz para que cambie esta injusticia.

¿Algún mensaje para sus compañeros fisioterapeutas?

Quiero lanzar un mensaje de ilusión y de unidad. A mis compañeros fisioterapeutas, les diría que este Día Mundial es mucho más que una fecha en el calendario: es el momento de sentir orgullo por nuestra profesión, de visibilizar el gran trabajo que hacemos cada día y de recordar el impacto positivo que tenemos en la vida de las personas. También debe ser una jornada para reforzar nuestros lazos como colectivo y alzar la voz exigiendo las condiciones dignas y el reconocimiento profesional que merecemos. Porque sólo unidos podremos seguir creciendo y avanzando como profesión. A la sociedad, le recordaría que el fisioterapeuta es más que un profesional de lesiones: es su aliado para cuidar la salud. Esperamos que la gente participe en nuestras actividades, se informe y conozca todo lo que un fisioterapeuta puede hacer por ellos. Cuidar la salud es una tarea para toda la vida, y la fisioterapia puede ayudar desde la infancia hasta la edad más avanzada. Juntos, fisioterapeutas y ciudadanos, podemos construir una sociedad con un envejecimiento más activo y una mejor salud.