90 pacientes con fibrosis quística reciben un tratamiento que la Región fue pionera en aplicar

Un total de 90 pacientes con fibrosis quística están recibiendo fármacos que la Región de Murcia fue pionera a nivel nacional hace cuatro años en suministrar a los pacientes que, por su genotipo, eran candidatos a recibirlo. Se trata de fármacos moduladores de la proteína CFTR, principalmente Kaftrio (una combinación de dos correctores y un potenciador de la proteína que no funciona adecuadamente en la enfermedad), aprobado y financiado en España en 2021.

De esos 90 pacientes que lo reciben, 11 están lo están haciendo dentro de ensayos clínicos. Puesto que, de momento, estos fármacos no son útiles para todos los pacientes, es preciso seguir investigando para curar o frenar la enfermedad en todos ellos.

La Unidad de Fibrosis Quística del hospital Virgen de la Arrixaca atiende en la actualidad a 188 personas de la Regiónfermedad, con edades comprendidas entre 0 y 72 años.

Precisamente hoy, 8 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística, una enfermedad causada por una incorrecta producción de la proteína CFTR (’Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator’), que transporta iones a través de la membrana de las células epiteliales pulmonares. Cuando la proteína no se produce correctamente puede provocar la producción de un moco pegajoso y espeso.

Además, en 2025 se cumplen 23 años desde que se puso en marcha la Unidad de Fibrosis Quística del hospital Virgen de la Arrixaca. En ella trabajan profesionales de distintos servicios y secciones, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.