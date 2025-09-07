"Torre Pacheco ahora vuelve a convivir en paz"

El verano en la Región de Murcia estuvo marcado por los municipios de Torre Pacheco y Jumilla. Sobre el primero, en donde se produjeron persecuciones de la extrema derecha a la población migrante tras la agresión a un vecino del pueblo por parte de un joven de origen magrebí, el presidente regional asegura que «lo que se vio en televisión y lo que se contó no era Torre Pacheco», puesto que «ni era la gente de Torre Pacheco ni es la forma de convivir de Torre Pacheco».

En este sentido, Fernando López Miras asegura que «lo que vimos fue unas personas que llegaron de fuera a agredir a un señor mayor», y luego, «muchas más personas, radicales en su mayoría, que llegaron desde fuera a sembrar mensajes de odio y acciones violentas».

De hecho, asegura que, «ahora que se han ido, Torre Pacheco vuelve a convivir en paz, como siempre lo ha hecho».

Jumilla también estuvo en el foco tras aprobarse una moción en la que se prohibe que las instalaciones deportivas puedan utilizarse para «actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento», impidiendo así que la población musulmana pueda celebrar el Ramadán o la Fiesta del Cordero, tal y como venía haciendo durante años. «En realidad, si leemos la literalidad de lo aprobado, ni se habla de prohibiciones, ni se habla de ningún tipo de religión, ni se habla de ningún tipo de etnia o raza», destaca López Miras, que, no obstante, afirma que «cualquier decisión o iniciativa que suponga la confrontación o interferir en nuestro modelo de convivencia es evitable».

El presidente opina que lo realmente importante para la Región de Murcia este verano han sido las «cifras turísticas históricas y de récord», con «más de 67.700 afiliados a la Seguridad Social correspondiente al sector turístico».