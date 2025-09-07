Orthem finaliza las obras del colegio ‘Sibil·la Mercer’

Orthem, empresa del grupo murciano Hozono Global, ha concluido las obras del nuevo CEIP Sibil·la Mercer, ubicado en Picassent, Valencia. El nuevo centro escolar estará operativo desde el inicio del próximo curso con una capacidad inicial de 225 estudiantes, y podrá ampliarse hasta alcanzar los 450 puestos en cursos posteriores.

El edificio se ha desarrollado sobre una superficie total de más de 12.000 metros cuadrados, incluyendo 4.304 metros cuadrados de edificación y 7.919 metros cuadrados destinados a zonas exteriores.

La distribución del centro se organiza en tres bloques principales: educación infantil, con 6 aulas; administración; y educación primaria, con 12 aulas.

Además de las aulas, el centro incorpora espacios especializados para música e informática, biblioteca, sala de usos múltiples, despachos, cocina y comedor, gimnasio, servicios generales y una zona de aparcamiento. Destacan también las aulas diseñadas para niños de 2 años, reflejando la apuesta del Ayuntamiento de Picassent por la educación desde edades tempranas.

El proyecto ha incorporado criterios avanzados de eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con los principios medioambientales del municipio. Entre las medidas destacadas se encuentran las placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta, que permitirán abastecer parte de las necesidades energéticas del centro, especialmente del sistema de climatización y renovación de aire.