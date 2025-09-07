Miras anuncia un canal de WhatsApp para denunciar casos de okupacion en la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aprovechó durante su entrevista con La Opinión de Murcia para anunciar un nuevo canal de WhatsApp para denunciar casos de ocupación ilegal de viviendas, que se suma al número de teléfono y al correo electrónico ya existentes.

Según datos del Ministerio, la ocupación ilegal ha aumentado en 2024 un 10,11% en la Región, pasando de 435 casos denunciados a 479.

En el caso de la ‘inquiokupación’, al no ser un delito tipificado en el Código Penal, no se puede cuantificar mediante denuncia y no hay datos que reflejen este asunto.

El Ejecutivo murciano pone de manifiesto que, desde que el Ministerio aprobó la Ley de Vivienda, ha crecido «de forma alarmante» este fenómeno, ya que «el inquilino deja de pagar el alquiler porque se ve amparado por la ley y por los decretos antidesahucios».

Inciden en que «la norma establece que si alguien gana menos de 1.800 euros al mes, el equivalente a 3 veces el Iprem, puede declararse vulnerable y no pagar».