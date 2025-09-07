Investigadores murcianos identifican nuevas claves genéticas que ayudarán a tratar y detectar antes al párkinson

La enfermedad de Parkinson, segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el alzhéimer, afecta en España a unas 150.000 personas y cada año suma alrededor de 10.000 nuevos diagnósticos. Sus temblores, rigideces y problemas de movilidad constituyen solo la parte más visible de un trastorno complejo cuyas causas siguen siendo todavía en gran medida desconocidas. Aunque la genética se sabe implicada, apenas explica entre un 20% y un 30% del riesgo hereditario. ¿Qué ocurre con el resto?

El párkinson afecta en España a unas 150.000 personas. | FREEPIK

Esa pregunta ha sido el motor de un trabajo pionero liderado por el Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Murcia (UMU), cuyos resultados se han publicado en la prestigiosa revista científica BRAIN. El estudio, fruto de una amplia colaboración internacional, propone una mirada distinta: no fijarse solo en las mutaciones individuales del ADN, sino en cómo interactúan entre sí.

«Este enfoque nos ha permitido detectar cómo las variantes interactúan entre sí para influir en el riesgo de padecer la enfermedad, un fenómeno conocido como epistasis», explica Alejandro Cisterna, investigador postdoctoral de la UMU cuando finalizó la investigación, primer autor del artículo y actualmente investigador postdoctoral en el ETH Zurich.

Un salto metodológico

La clave del trabajo ha sido el desarrollo de una herramienta bioinformática específica para este proyecto VARI3, que permite analizar pares de mutaciones en busca de patrones significativos. Hasta ahora, la mayoría de estudios genéticos se centraban en localizar variantes individuales que aumentaran o redujeran el riesgo de desarrollar párkinson.

«Este estudio es particular porque no buscamos una sola mutación, sino cómo pares concretos de mutaciones pueden interactuar entre sí. En una determinada posición del genoma, una combinación puede incrementar el riesgo, pero otra distinta, en ese mismo lugar, podría ser protectora», explica Juan A. Botía, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UMU e investigador principal.

El reto no era menor. Mientras que un análisis de mutaciones individuales puede implicar hasta unos ocho millones de pruebas estadísticas, pasar a estudiar combinaciones dispara las comparaciones exponencialmente. Para minimizar el riesgo de obtener falsos positivos, el equipo diseñó un algoritmo que intenta reducir la complejidad inicial y filtran las señales menos prometedoras.

El volumen de datos empleado para la investigación fue de unas 28.000 muestras de personas diagnosticadas con la enfermedad y 430.000 muestras de controles sanos de todas partes del mundo, procedentes de los consorcios International Parkinson Disease Genomics Consortium (IPDGC) y LARGE-PD.

Gracias a este enfoque, los investigadores identificaron 14 interacciones genéticas inéditas vinculadas al riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson. Tres de ellas, además, se replicaron en estudios independientes con poblaciones de distinta procedencia geográfica, desde Europa hasta América.

Estos hallazgos no son casuales: afectan a regiones del genoma ya relacionadas con la enfermedad, como los genes SNCA, MAPT o WNT3, reforzando la solidez de los resultados. Además, apuntan hacia procesos biológicos clave: la función inmunitaria, la comunicación entre neuronas y el metabolismo de proteínas asociadas a la patología.

«Los resultados sugieren que cuando se estudia el párkinson no basta con analizar variantes de forma aislada. Hay que considerar cómo interactúan entre ellas para comprender un trastorno tan complejo», resume Botía.

La aportación del estudio es doble. Por un lado, ofrece nuevos puntos de partida para investigaciones biomédicas que busquen comprender los mecanismos moleculares de la enfermedad. Por otro, ayuda a explicar, en parte, el misterio de la llamada ‘herencia perdida’: ese porcentaje de riesgo genético del párkinson que no logra ser explicado con las mutaciones individuales conocidas.

«Aunque la genética ha ayudado a desentrañar algunos mecanismos, aún queda por explicar una parte del origen hereditario», señala el catedrático.

A pesar de esto, los investigadores son prudentes, el potencial de los resultados es innegable. Al identificar regiones del genoma que parecen jugar un papel en la enfermedad, se ofrecen nuevas pistas para que biólogos y farmacólogos centren su atención.

«Lo que hacemos es señalar posibles lugares del genoma a los que dirigir el foco. Si en esa región ocurre algo anómalo que interrumpe el funcionamiento normal, podría diseñarse un fármaco que lo corrija. Nosotros no desarrollamos terapias, pero sí aportamos información para que otros investigadores lo hagan», puntualiza Botía.

Colaboración internacional

La investigación ha sido posible gracias a una amplia colaboración internacional en la que la UMU ha ejercido el liderazgo. Junto al equipo de la Universidad de Murcia han participado instituciones como la Northwestern University, el National Institute of Health (NIH) estadounidense o el Genomic Medicine Institute del Cleveland Clinic.

El acceso a grandes bases de datos de genéticas, proporcionadas por consorcios como el International Parkinson Disease Genomics Consortium (IPDGC) y LARGE-PD, ha sido fundamental para dotar de robustez estadística al análisis. «Estos enfoques no serían posibles con un número reducido de individuos», asegura Botía al respecto.

Aplicación de IA

Tras la publicación en BRAIN, el equipo trabaja ya en la siguiente etapa: aplicar técnicas de inteligencia artificial (IA) y machine learning para integrar la información de estas interacciones en modelos predictivos más precisos. «La idea es ver cómo estos pares de variantes pueden mejorar la capacidad de prever quién tiene mayor riesgo de padecer párkinson», explica el catedrático.

Y así, el objetivo final del equipo de investigación de la UMU es el de lograr aportar una pieza más al complejo puzzle que supone esta enfermedad para, poco a poco, seguir desentrañando las causas que la provocan.